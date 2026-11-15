Courtois vuole la Reggiana: offerta per l'acquisizione della società

Possibile cambio di proprietà per la Reggiana . Nxtplay Capital , piattaforma di investimento attiva nei settori dello sport, dei media e della tecnologia, ha formalizzato un'offerta per acquisire l'intero capitale sociale del club emiliano. Tra i fondatori della società c'è anche Thibaut Courtois , portiere del Real Madrid e della nazionale belga .

Reggiana, offerta per l'acquisizione del club: in corsa anche Thibaut Courtois

L'iniziativa, come spiegato dalla stessa Nxtplay, arriva al termine di un percorso di approfondimento durato diversi mesi. Il gruppo ha analizzato la realtà granata, effettuato più visite a Reggio Emilia e incontrato imprenditori locali, sponsor e soci legati alla società, con l'intenzione di sviluppare un progetto che tenga conto delle esigenze del territorio e del club. La proposta punta a garantire stabilità e certezze per il futuro, ma il passaggio di proprietà resta subordinato alla conclusione delle trattative con gli attuali soci.

Courtois: "Vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa"

Courtois ha illustrato le ambizioni del progetto, sottolineando il legame tra una squadra e la propria comunità: "Nella mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con Nxtplay vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l'ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo".