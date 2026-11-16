Dove vedere Perugia-Torres in tv? Sky o Dazn, orario
Perugia-Torres chiude la quattordicesima giornata nel girone B di Serie C. Gli umbri, allenati da Diana, cercano il ritorno al successo che manca da tre partite per riscattare il ko in trasferta contro la Pianese (3-2) e balzare in zona playoff. In zona spareggi promozione ci sono già i sardi, reduci dal successo casalingo (2-0) contro il Latina, che vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e con un successo aggancerebbero il Pescara al terzo posto in classifica.
Perugia-Torres, l'orario
Perugia-Torres è in programma oggi, lunedì 16 novembre, alle ore 20:45, allo stadio Curi di Perugia. Direzione di gara affidata a Cristiano Ursini della sezione AIA di Pescara, coadiuvato dagli assistenti di linea Russo e Chianese. Quarto uomo Nigro. Operatore FVS Starnini.
Dove vedere Perugia-Torres in diretta tv
Perugia-Torres sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport (canale 251) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Perugia-Torres, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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