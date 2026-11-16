Paura al 27' del secondo tempo di Sorrento-Monopoli, quando un tifoso presente al "Curcio" di Picerno è precipitato dalla balaustra che divide la tribuna dal terreno di gioco, cadendo sul manto erboso sintetico. Una volta compresa la gravità dell'accaduto, le panchine e il quarto ufficiale hanno richiamato l'attenzione del direttore di gara e dei calciatori in campo, spingendo il sig. Aldi di Lanciano a sospendere la partita per circa un minuto. Ambulanza in campo e tifoso trasportato all'ospedale di Potenza per tutti gli accertamenti del caso. La gara è poi terminata sul punteggio di 2-1 per i costieri.