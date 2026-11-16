Paura a Picerno: tifoso cade in campo dalla tribuna. Ecco le sue condizioni
Paura al 27' del secondo tempo di Sorrento-Monopoli, quando un tifoso presente al "Curcio" di Picerno è precipitato dalla balaustra che divide la tribuna dal terreno di gioco, cadendo sul manto erboso sintetico. Una volta compresa la gravità dell'accaduto, le panchine e il quarto ufficiale hanno richiamato l'attenzione del direttore di gara e dei calciatori in campo, spingendo il sig. Aldi di Lanciano a sospendere la partita per circa un minuto. Ambulanza in campo e tifoso trasportato all'ospedale di Potenza per tutti gli accertamenti del caso. La gara è poi terminata sul punteggio di 2-1 per i costieri.
Tifoso cade durante Sorrento-Monopoli a Picerno: cosa è successo e come sta adesso
Il primo aggiornamento ufficiale sulle condizioni del tifoso caduto dalla tribuna del "Curcio", dopo aver perso improvvisamente l'equilibrio, arriva dall'ufficio stampa del Sorrento Calcio: "Trasportato in ospedale a Potenza, è vigile. Sospetto trauma toracico e sospette fratture zona bacino, arto inferiore sx. Ma condizioni tutto sommato buone".
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