Tre mesi di squalifica e un'ammenda di 10mila euro . Questa la sanzione infiltta dal Giudice Sportivo a Serse Cosmi . L'ormai ex allenatore della Salernitana è stato punito per le offese pronunciate, nel corso della sfida contro il Bari dello scorso 4 ottobre, nei confronti dell'attaccante della squadra pugliese Karlo Butic .

Serse Cosmi squalificato tre mesi: i fatti di Salernitana-Bari

Torniamo indietro al 4 ottobre. All'Arechi la Salernitana di Serse Cosmi vince 2-1 contro il Bari. Ad andare in vantaggio, però, sono gli ospiti, grazie a una rete segnata su calcio di rigore da Butic, che esulta proprio sotto alla Curva Sud, settore più caldo del tifo granata. Un gesto non gradito da Cosmi, che infatti si dirige verso il giocatore per un confronto diretto al momento del rientro negli spogliatoi all'intervallo. Secondo quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale, che si trovava a pochi passi dall'accaduto, l'allenatore avrebbe definito l'attaccante uno "zingaro".

La decisione del Giudice Sportivo

Serse Cosmi, dopo l'accaduto, ha dichiarato che a Butic avrebbe detto "non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro". Il Giudice Sportivo, però, ha deciso di credere alla versione dell'attaccante e del collaboratore della Procura Federale. Così l'allenatore, esonerato lo scorso 27 ottobre, è stato squalificato per tre mesi, oltre a una sanzione di 10mila euro, che sconterà quando tornerà in panchina in gare ufficiali.