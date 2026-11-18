Serse Cosmi ha deciso di rompere il silenzio. Il tecnico perugino è stato fermato per tre mesi dal giudice sportivo per gli insulti pronunciati nei confronti di Butic durante Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Cosmi accetta la sanzione ma rivendica la propria storia di uomo e di educatore, e respinge con forza l’idea che le sue parole avessero un intento razzista . Ha affidato la sua replica a una nota che si apre così: "Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono ".

Cosmi si difende dopo la squalifica per insulti razzisti

La vicenda è nata alla fine del primo tempo di quella partita. Nel comunicato del giudice sportivo successivo alla gara, la Procura Federale era stata invitata a svolgere ulteriori accertamenti sul comportamento dell’allenatore granata. Cosmi costruisce la sua difesa sul proprio percorso: "Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene. Questa è la mia storia familiare, personale e professionale. Ed è una storia che non può essere cancellata né ridotta a un singolo episodio che ritengo non connotato da intenti discriminatori, per quanto censurato dalla giustizia sportiva".

"Frase intepretata male, non la considero razzista"

Cosmi non è più l'allenatore della Salernitana, ma è ancora sotto contratto con il club, e nella parte finale della nota gli dedica un pensiero, prima di ringraziare chi gli è stato vicino: "Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente [la Salernitana, ndr]. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando vicinanza e stima, in particolare i tanti ragazzi da me allenati in oltre trent’anni di carriera. Resto fiducioso nella giustizia sportiva e nei valori autentici dello sport, che sono quelli dell’inclusione, dell’educazione e del rispetto".