Casertana-Salernitana, l’orario

Casertana-Salernitana è in programma venerdì 20 novembre 2026, alle ore 20:30, allo stadio Alberto Pinto di Caserta. Direzione di gara affidata a Leonardo Di Mario della sezione AIA di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Rignanese e Bernasso. Quarto uomo Liotta. Operatore FVS Ciannarella.

Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta tv

Casertana-Salernitana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) e su NOW, previo abbonamento. È possibile attivare il servizio su smart tv compatibili, console di gioco e dispositivi come Sky Q, Sky Stream, Now Smart Stick, Fire TV Stick o Chromecast, accedendo con le credenziali del proprio abbonamento.

Casertana-Salernitana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le app sono scaricabili gratuitamente da App Store e Google Play e si possono usare su smartphone e tablet, effettuando il login con le proprie credenziali, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succede in campo.