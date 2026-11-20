La Salernitana dell'ex Cosmi sfiora il colpo in trasferta. Dopo aver piegato il Catania di misura nel turno precedente, i granata hanno pareggiato il derby campano contro la Casertana: 2-2 il punteggio finale. Con questo risultato la Salernitana sale a quota 19 punti, mentre la Casertana a quota 21, restando al momento in zona playoff del girone C di Serie C . Niente sorpasso per gli uomini di Di Bari. Gli ultimi minuti, del resto, sono stati molto intensi.

Salernitana e Casertana, pareggio show

Il derby si sblocca al 38' del primo tempo grazie a un'azione rapida tra Gyabuaa e Llano: sul tentativo di cross dell'argentino, Kontek interviene nel tentativo di liberare ma infila involontariamente il pallone alle spalle del proprio portiere. Nella ripresa la Casertana trova il pari al 26' con un colpo di testa di Di Tacchio su sponda di Piovanello dopo un cross dalla sinistra. La Salernitana reagisce nel finale e al 38' firma il definitivo 2-1: Vitale crossa dalla destra, Villa taglia in area e batte De Lucia con un altro colpo di testa. Fatta? No. Perché in pieno recupero, Vezzoni centra il punto del definitivo 2-2.

Trento primo in classifica nel girone A

Nel big match del Girone A di Serie C il Trento supera il Cittadella per 1-0 grazie al gol decisivo di Maffei. Un successo pesante che proietta il Trento al primo posto in classifica, in attesa della risposta del Brescia, impegnato in casa contro il Renate.

