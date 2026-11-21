L'Atalanta U23 di Nicola Beati fa visita all' Ostiamare di David D'Antoni, in occasione della sfida valida per la 15esima giornata del campionato di Serie C (girone B) . Il pari dello scorso weekend contro il Guidonia Montecelio ha interrotto la striscia negativa del club guidato dalla famiglia De Rossi, che arrivava da quattro sconfitte consecutive. La squadra B della Dea, invece, è reduce dal pirotecnico successo con la Reggiana di Attilio Tesser ed è attualmente al decimo posto in classifica con 18 punti all'attivo.

Ostiamare-Atalanta U23, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, sabato 21 novembre, allo stadio "Pasquale Giannattasio" di Ostia Lido, dove gli uomini di David D'Antoni ospiteranno l'Atalanta U23 di Nicola Beati. Direzione di gara affidata al sig. David Kovacevic di Arco Riva.

Dove vedere Ostiamare-Atalanta U23 in diretta tv

Ostiamare-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e su NOW, previo abbonamento. È possibile attivare il servizio su smart tv compatibili, console di gioco e dispositivi come Sky Q, Sky Stream, Now Smart Stick, Fire TV Stick o Chromecast, accedendo con le credenziali del proprio abbonamento.

Ostiamare-Atalanta U23, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le app sono scaricabili gratuitamente da App Store e Google Play e si possono usare su smartphone e tablet, effettuando il login con le proprie credenziali, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succede in campo.