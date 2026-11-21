Non solo Radici, che è arrivata da due giorni su Sky ed è, come prevedibile, un successo. Il futuro dell'Ostiamare prende forma oltre la tv e il calcio giocato. Il nuovo stadio Anco Marzio, infatti, è sempre più vicino a diventare realtà, con il percorso amministrativo che ha superato un passaggio fondamentale. La Conferenza dei servizi si è conclusa di fatto positivamente, aprendo la strada alla fase successiva dell'iter per la riqualificazione dell'impianto di Ostia. Adesso, entro la fine dell'anno o i primi giorni di gennaio, si procederà con la delibera di pubblica utilità, passaggio decisivo per proseguire verso la realizzazione del nuovo impianto. Il cronoprogramma prevede poi la presentazione del progetto definitivo che l'Ostiamare ha già pronto. Ed è un gioiello per Ostia e, in assoluto, un Paese dove costruire, o riqualificare, impianti non è mai scontato. Per avere un'idea di come fosse la situazione basta vedere le prime puntate di "Radici". L'obiettivo è arrivare all'avvio dei lavori tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, dando finalmente concretezza a un progetto destinato a cambiare il volto dello stadio Anco Marzio e a rappresentare un passaggio importante per il club e per tutto il territorio. L'investimento complessivo supera i 15 milioni di euro. Un progetto ambizioso, che non riguarda soltanto la realizzazione di un nuovo impianto sportivo, ma anche il rilancio di una realtà profondamente legata alla propria comunità. Il nuovo Anco Marzio rappresenta infatti uno dei tasselli centrali del percorso di crescita dell'Ostiamare e del progetto Radici, il legame tra la società, Ostia e il territorio. La strada, dunque, sembra ormai tracciata. Con l'obiettivo di trasformare il progetto in un cantiere entro l'inizio dell'estate e consegnare a Ostia uno stadio nuovo, moderno e capace di accompagnare le ambizioni future dell'Ostiamare.