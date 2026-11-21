Il Barletta ferma il Cerignola e il Potenza frena: ko contro l'Inter U23
Il sabato della quindicesima giornata di Serie C si apre con il derby pugliese tra Audace Cerignola e Barletta, che finisce 1-1 al Monterisi. I gialloblù passano al 41' con Meli. Il Barletta però reagise: il VAR toglie un rigore agli ospiti, poi l'arbitro Zago concede un nuovo penalty al Barletta per un fallo in area su Mateus Castro, e Partipilo dal dischetto firma il pareggio. La notizia di giornata arriva da Sesto San Giovanni, dove il Potenza cade per la prima volta dall'11 settembre: al Breda vince l'Inter U23 per 2-1. I nerazzurri passano al 16' con Mattia Marello ma la risposta della capolista è immediata. Al 23' Selleri ribadisce in rete da due passi una palla respinta da Melgrati. A inizio ripresa la squadra di Ivan Tisci ha l'occasione per il sorpasso: al 53' Luca Fiordilino tocca il pallone con la mano in area e il VAR conferma il penalty, ma Melgrati ipnotizza Castorani. Nel finale la squadra di Stefano Vecchi trova il colpo decisivo con Agbonifo.
Il Treviso si aggrappa a un autogol
Nel primo raggruppamento il Treviso batte 1-0 la Pergolettese e porta a casa tre punti con un gol arrivato dagli avversari: nella ripresa è un'autorete di Ferrandino a sbloccare la partita e a decidere una gara rimasta senza altri sussulti in zona gol. Il resto del pomeriggio si gioca alle 17:30, quando la Folgore Caratese ospiterà l'Arzignano Valchiampo e la Giana Erminio riceverà la Juventus U23.
Latina corsaro in Liguria, nessun gol a Ostia
Nel girone B il Latina espugna Vado con un 1-0 firmato da Christian Sussi: al 55' il difensore calcia di sinistro dal centro dell'area sugli sviluppi di un calcio piazzato, e la rete viene convalidata dopo il controllo del VAR. Finisce invece 0-0 tra Ostiamare e Atalanta U23. Alle 17:30 il Campobasso ospiterà la Vis Pesaro all'Axum Molinari Stadium, mentre sarà derby abruzzese tra Pineto e Pescara.
Gioielli manda avanti il Monopoli, alle 17:30 il derby calabrese
Oltre ai due incroci raccontati in apertura, nel girone C il Monopoli batte 1-0 la Cavese. I biancoverdi sbagliano un rigore nel recupero nel primo tempo dopo che Garritano è stato atterrato in area da Manuel Peretti: Capone dal dischetto si fa parare il tiro. Il gol arriva al 56', quando Gioielli sfrutta di testa l'assist di Paukstys. Alle 17:30 si gioca il derby calabrese tra Crotone e Cosenza allo Scida, mentre il Savoia ospiterà il Sorrento.
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