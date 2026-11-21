Il sabato della quindicesima giornata di Serie C si apre con il derby pugliese tra Audace Cerignola e Barletta, che finisce 1-1 al Monterisi. I gialloblù passano al 41' con Meli. Il Barletta però reagise: il VAR toglie un rigore agli ospiti, poi l'arbitro Zago concede un nuovo penalty al Barletta per un fallo in area su Mateus Castro, e Partipilo dal dischetto firma il pareggio. La notizia di giornata arriva da Sesto San Giovanni, dove il Potenza cade per la prima volta dall'11 settembre: al Breda vince l'Inter U23 per 2-1. I nerazzurri passano al 16' con Mattia Marello ma la risposta della capolista è immediata. Al 23' Selleri ribadisce in rete da due passi una palla respinta da Melgrati. A inizio ripresa la squadra di Ivan Tisci ha l'occasione per il sorpasso: al 53' Luca Fiordilino tocca il pallone con la mano in area e il VAR conferma il penalty, ma Melgrati ipnotizza Castorani. Nel finale la squadra di Stefano Vecchi trova il colpo decisivo con Agbonifo.