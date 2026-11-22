Dove vedere Scafatese-Foggia in tv? Sky o Dazn, orario
Scafatese-Foggia, a voi. Tutto pronto per la sfida valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. La Scafatese ci arriva dalla sconfitta in trasferta contro la capolista Potenza (4-0), il Foggia dal ko nel derby al San Nicola contro il Bari (3-2). In palio punti pesanti sia in chiave playoff sia in chiave salvezza.
Scafatese-Foggia, l'orario
Scafatese-Foggia è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 12:30, allo stadio Giovanni Vitiello di Scafati. Direzione di gara affidata a Fabrizio Pacella della sezione AIA di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti di linea Jorgji e Brizzi. Quarto uomo Angelillo. Operatore FVS Russo.
Dove vedere Scafatese-Foggia in diretta tv
Scafatese-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport (canale 257) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Scafatese-Foggia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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