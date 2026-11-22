Dove vedere Catania-Bari in tv? Sky o Dazn, orario
Catania-Bari: in Serie C è tempo di big match. Tutto pronto per la sfida valida per la quindicesima giornata del girone C. Il Catania ci arriva dalla sconfitta in trasferta contro la Salernitana (1-0), il Bari dalla viggoria nel derby al San Nicola contro il Foggia (3-2). In palio punti pesanti sia in chiave playoff e promozione diretta dove c'è da provare ad approfittare del passo falso della capolista Potenza contro l'Inter Under 23 (2-1).
Catania-Bari, l'orario
Catania-Bari è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 15, allo stadio Angelo Massimino di Catania. Direzione di gara affidata a Fabrizio Pacella della sezione AIA di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti di linea Jorgji e Brizzi. Quarto uomo Angelillo. Operatore FVS Russo.
Dove vedere Catania-Bari, in diretta tv
Catania-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catania-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS