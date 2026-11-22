Catania-Bari : in Serie C è tempo di big match. Tutto pronto per la sfida valida per la quindicesima giornata del girone C . Il Catania ci arriva dalla sconfitta in trasferta contro la Salernitana (1-0), il Bari dalla viggoria nel derby al San Nicola contro il Foggia (3-2). In palio punti pesanti sia in chiave playoff e promozione diretta dove c'è da provare ad approfittare del passo falso della capolista Potenza contro l' Inter Under 23 (2-1).

Catania-Bari, l'orario

Catania-Bari è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 15, allo stadio Angelo Massimino di Catania. Direzione di gara affidata a Fabrizio Pacella della sezione AIA di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti di linea Jorgji e Brizzi. Quarto uomo Angelillo. Operatore FVS Russo.

Dove vedere Catania-Bari, in diretta tv

Catania-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catania-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.