Si chiude a reti bianche la sfida più attesa della domenica di Serie C. Al Massimino Catania e Bari giocano una gara equilibrata, con poche vere occasioni e tanta attenzione da entrambe le parti. Nel primo tempo i pugliesi vanno vicini al vantaggio con un sinistro di Butic dal centro dell'area, finito di poco a lato, e con una conclusione di Della Morte respinta dal portiere rossazzurro. Il Catania risponde con Cabianca e Coda, ma senza trovare la porta.

Brescia e Alcione vincono, pari tra Pro Vercelli e Novara

L'Union Brescia batte il Renate 2-1 con un gol all'ultimo minuto. Rizzo Pinna sblocca la partita poco prima dell'intervallo, Anelli pareggia a otto minuti dalla fine, poi all'89' Crespi firma il gol decisivo. Vince anche l'Alcione Milano, 3-1 sull'Ospitaletto grazie alla doppietta di Morselli nel primo tempo. Agli ospiti non basta il gol di Galuppini, convalidato dopo la revisione al VAR. Nel finale arriva la rete del tris di Palombi. Finisce invece in parità il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara: Bertoli porta avanti i padroni di casa, Zuppel pareggia nella ripresa. Restano due partite alle 17:30: Dolomiti Bellunesi-Carpi e Desenzano-AlbinoLeffe.

Spezia fermato a Sassari, colpo del Ravenna a Livorno

La capolista Spezia rallenta in casa della Torres e chiude sull'1-1. A inizio ripresa Masala porta avanti i sardi con un colpo di testa su calcio d'angolo, ma pochi minuti dopo Jimenez pareggia con un gol convalidato dopo un controllo al VAR. Ne approfitta il Ravenna, che vince 2-1 a Livorno con due reti a cavallo dell'intervallo: prima Tenkorang, poi Rabbi nel recupero del primo tempo. Inutile la rete nel finale di Aramu. Netta vittoria per la Pianese, che batte il Gubbio 3-1 con i gol di Negri, Fabrizi e Tirelli. Gol della bandiera di Beretta per gli umbri. Alle 17:30 si giocano Sambenedettese-Perugia e Forlì-Reggiana.

La Scafatese piega il Foggia

La Scafatese batte il Foggia 2-1. Brunet apre le marcature dopo dieci minuti, Volpicelli raddoppia nella ripresa e il gol di Bigonzoni nel finale non basta ai rossoneri per rimontare. Pareggio tra Team Altamura e Casarano: 1-1 con i gol di Pacia e Patierno nel primo tempo. Più tardi, alle 17:30, si gioca Picerno-Giugliano.