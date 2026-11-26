Caos in Serie C , dove un'inchiesta ha scosso in queste ore l'ambiente del Pescara Calcio . Ad essere coinvolto in prima persona è il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani , tra i principali indagati dopo gli accertamenti della Procura di Pescara, effettuati dalla Guardia di Finanza. L'operazione riguarda un presunto sistema illecito di gestione societaria, arrivato a coinvolgere complessivamente 18 persone e 13 società , destinatarie di sequestri preventivi disposti dal gip del Tribunale di Pescara, per un profitto illecito contestato di 12,5 milioni di euro .

Caos Pescara, indagato il presidente Sebastiani: ipotesi di frode fiscale

Le verifiche del Comando provinciale della Guardia di Finanza avrebbero portato alla luce un articolato sistema di operazioni contabili fittizie, attraverso cui sarebbero state sottratte ingenti risorse economiche al Pescara Calcio e ottenuti indebitamente crediti d'imposta. Secondo l'ipotesi accusatoria, le appropriazioni indebite ai danni della società abruzzese ammonterebbero a circa 4,5 milioni di euro. Le somme sarebbero state progressivamente trasferite verso aziende riconducibili al principale indagato, giustificando le uscite di denaro tramite fatture relative a operazioni inesistenti. Il presunto sistema fraudolento farebbe riferimento anche ai bonus fiscali "Bonus Sud" e "Beni strumentali nuovi 4.0", con il costo di acquisto di attrezzature tecnologiche che sarebbe stato artificiosamente aumentato, fino a raggiungere i massimali previsti dalla normativa, così da ottenere crediti d'imposta non spettanti.

In questo complesso meccanismo, sarebbero poi subentrate sponsorizzazioni fittizie, realizzate con la complicità di diversi operatori economici campani. Attraverso queste operazioni, infatti, sarebbero rientrate nelle disponibilità della società sportiva biancazzurra le somme precedentemente versate in eccesso per l'acquisto delle attrezzature. Oltre alla frode fiscale e alle appropriazioni indebite, l'inchiesta ipotizza anche reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio dei proventi illeciti. Nell'ambito dell'operazione, portata avanti da diversi reparti delle Fiamme Gialle, sono state eseguite perquisizioni a Pescara, Francavilla al Mare (Ch) e Benevento. L'obiettivo era individuare disponibilità liquide e beni di valore da sottoporre a sequestro per equivalente. E intanto, a Pescara, i tifosi si interrogano sul futuro del club, con la squadra di Buscé attualmente al terzo posto in classifica nel girone B di Serie C.