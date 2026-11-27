Esordio sulla panchina del Foggia per Emanuele Troise , scelto per sostituire l'esonerato Gaetano Auteri dal neo ds Ivano Pastore. Satanelli in crisi di risultati e prestazioni, ma chiamati ad affrontare una squadra attrezzata come la Casertana di Roberto Stellone , che vuole risalire la zona playoff e tornare a navigare nelle parti nobili della classifica.

Foggia-Casertana, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, venerdì 27 novembre, allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia, dove i satanelli di Emanuele Troise ospiteranno la Casertana di Roberto Stellone.

Dove vedere Foggia-Casertana in diretta tv

Foggia-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Foggia-Casertana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.