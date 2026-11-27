Dove vedere Foggia-Casertana in tv? Sky o Dazn, orario
Esordio sulla panchina del Foggia per Emanuele Troise, scelto per sostituire l'esonerato Gaetano Auteri dal neo ds Ivano Pastore. Satanelli in crisi di risultati e prestazioni, ma chiamati ad affrontare una squadra attrezzata come la Casertana di Roberto Stellone, che vuole risalire la zona playoff e tornare a navigare nelle parti nobili della classifica.
Foggia-Casertana, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, venerdì 27 novembre, allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia, dove i satanelli di Emanuele Troise ospiteranno la Casertana di Roberto Stellone.
Dove vedere Foggia-Casertana in diretta tv
Foggia-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Foggia-Casertana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS