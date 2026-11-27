La neopromossa Scafatese , autentica sorpresa del girone C di Serie C , fa visita alla Cavese di Masitto tra le mura del "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni. In palio punti importanti per le classifiche delle due squadre, partite ad inizio stagione con un obiettivo comune. La fame vien mangiando e la formazione di Scafati non ha nessuna intenzione di fermarsi. I metelliani, dal canto loro, vogliono riscattare il ko di Monopoli.

Cavese-Scafatese, l'orario

Kick-off alle ore 20:30 di oggi, venerdì 27 novembre, allo stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni, dove la Scafatese di Facciolo affronterà la Cavese di Masitto. Direzione di gara affidata al sig. Davide Galiffi di Alghero.

Dove vedere Cavese-Scafatese in diretta tv

Cavese-Scafatese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cavese-Scafatese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.