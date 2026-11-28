Dove vedere Salernitana-Monopoli in tv? Sky o Dazn, orario
Prosegue la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Allo stadio "Arechi" la Salernitana di Vito di Bari, reduce da quattro punti nelle ultime due partite, opsita i pugliesi del Monopoli. La squadra di Colombo, che vanta quattro punto in più in classifica rispetto ai campani, con un successo supererebbe la Scafatese in classifica.
Salernitana-Monopoli, l'orario
Il calcio d'inizio di Salernitana-Monopoli alle ore 17:30 di oggi, sabato 28 novembre, allo stadio "Arechi" di Salerno, dove la Salernitana di Vito di Bari ospiterà il Monopoli di Alberto Colombo.
Dove vedere Salernitana-Monopoli in diretta tv
Salernitana-Monopoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Salernitana-Monopoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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