Salernitana-Monopoli, l'orario

Il calcio d'inizio di Salernitana-Monopoli alle ore 17:30 di oggi, sabato 28 novembre, allo stadio "Arechi" di Salerno, dove la Salernitana di Vito di Bari ospiterà il Monopoli di Alberto Colombo.

Dove vedere Salernitana-Monopoli in diretta tv

Salernitana-Monopoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Salernitana-Monopoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.