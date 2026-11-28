Beffa Pescara nel recupero contro la Pianese, l'Altamura cala il poker a Giugliano
All'Adriatico, il Pescara si è visto sfuggire la vittoria all'ultimo e ha chiuso sul 2-2 contro la Pianese. Al 17' i toscani sono passati avanti con il mancino di Negri sotto la traversa. Il pareggio è arrivato al 22' con un colpo di testa di Capellini, su calcio d'angolo battuto da Letizia. Nella ripresa i padroni di casa trovano il sorpasso grazie a un'autorete di Morelli. Nel finale cambia tutto. Al 91', sull'ennesimo contropiede, Fabrizi riceve il filtrante di Gorelli e firma il pareggio. Due minuti dopo è arrivata anche l'espulsione di Capellini. Ben altra giornata per il Team Altamura, che ha vinto 4-0 in casa del Giugliano. Nel finale del primo tempo, un'autorete di Greco ha sbloccato la partita. Nella ripresa i pugliesi dilagano: Bocic segna il 2-0, serve l'assist per il tris di Dipinto e al 74' ha firmato la sua doppietta personale calando il poker.
Finale incredibile in Alcione-Novara
Finale incredibile in Alcione-Novara. Pitou firma la rete decisiva sugli sviluppi di un calcio d'angolo all'86'. In pieno recupero, Lanini trova la rete del pareggio che fissa il risultato sull'1-1. Al Cabassi, pareggio senza reti tra Carpi e Lecco. Alle 17:30 si giocano Lumezzane-Desenzano al Tullio Saleri, Ospitaletto-Union Brescia al Gino Corioni e Pergolettese-Giana Erminio.
Tris del Gubbio, il Campobasso cade in casa del Guidonia
Il Gubbio trova la vittoria e batte 3-0 il Vado. Beretta ha aperto le marcature al 10', Pinato ha raddoppiato al 31' e Ghirardello ha chiuso i conti al 71'. Netto successo anche per il Guidonia Montecelio, che ha superato il Campobasso 3-0. I padroni di casa passano in vantaggio poco prima la mezz'ora di gioco con Vertainen. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con un sinistro di Tonetto dal centro dell'area. Nel finale, Mastrantonio cala il tris.
Le altre partite del girone C
Oltre al successo dell'Altamura a Giugliano, alle 17:30 si giocano Salernitana-Monopoli all'Arechi e Sorrento-Cosenza.
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