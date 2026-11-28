All'Adriatico, il Pescara si è visto sfuggire la vittoria all'ultimo e ha chiuso sul 2-2 contro la Pianese. Al 17' i toscani sono passati avanti con il mancino di Negri sotto la traversa. Il pareggio è arrivato al 22' con un colpo di testa di Capellini, su calcio d'angolo battuto da Letizia. Nella ripresa i padroni di casa trovano il sorpasso grazie a un'autorete di Morelli. Nel finale cambia tutto. Al 91', sull'ennesimo contropiede, Fabrizi riceve il filtrante di Gorelli e firma il pareggio. Due minuti dopo è arrivata anche l'espulsione di Capellini. Ben altra giornata per il Team Altamura, che ha vinto 4-0 in casa del Giugliano. Nel finale del primo tempo, un'autorete di Greco ha sbloccato la partita. Nella ripresa i pugliesi dilagano: Bocic segna il 2-0, serve l'assist per il tris di Dipinto e al 74' ha firmato la sua doppietta personale calando il poker.