Dove vedere Casarano-Catania in tv? Sky o Dazn, orario
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Capozza, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C
Casarano-Catania, a voi. Tutto pronto per la sfida tra valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Il Casarano ci arriva dopo il pareggio in trasferta nel derby con l'Altamura (1-1), il Catania dallo 0-0 al Massimino contro il Bari. In palio punti pesanti per la classifica sia in chiave playoff sia in chiave salvezza.
Casarano-Catania, l'orario
Casarano-Catania è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 14:30, allo stadio Giuseppe Capozza di Casarano. Direzione di gara affidata a Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma, coadiuvato dagli assistenti di linea Robilotta e Storgato. Quarto uomo Spina. Operatore FVS De Chirico.
Dove vedere Casarano-Catania in diretta tv
Casarano-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Casarano-Catania, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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