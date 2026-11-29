Perugia-Livorno, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 29 novembre, allo stadio "Curi" di Perugia, dove i padroni di casa guidati da Aimo Diana ospiteranno il Livorno di Cristiano Lucarelli.

Dove vedere Perugia-Livorno in diretta tv

Perugia-Livorno sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Perugia-Livorno, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.