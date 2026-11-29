Dove vedere Perugia-Livorno in tv? Sky o Dazn, orario
Punti importanti in palio per la lotta playoff nella sfida valida per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Il Perugia di Diana, reduce dal successo per 4-1 sul campo della Sambenedettese, ospita il Livorno di Lucarelli, che nell'ultimo turno ha perso contro il Ravenna. Ai toscani il successo manca da quattro turni.
Perugia-Livorno, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 14:30 di oggi, domenica 29 novembre, allo stadio "Curi" di Perugia, dove i padroni di casa guidati da Aimo Diana ospiteranno il Livorno di Cristiano Lucarelli.
Dove vedere Perugia-Livorno in diretta tv
Perugia-Livorno sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Perugia-Livorno, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS