Bari-Savoia , a voi. Tutto pronto per la sfida tra valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C . Al "San Nicola" gli uomini di Rastelli vogliono consolidare il secondo posto in classifica , riscattando un momento di forma non positivo, che li ha visti conquistare un solo successo nelle ultime sette partite. Contro ci sarà il Savoia di Formisano, reduce da due successi consecutivi.

Bari-Savoia, l'orario

Bari-Savoia è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 17:30, allo stadio "San Nicola" di Bari.

Dove vedere Bari-Savoia in diretta tv

Bari-Savoia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, al canale 252 e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Savoia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.