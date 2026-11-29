Dove vedere Crotone-Picerno in tv? Sky o Dazn, orario
Crotone-Picerno, palla al centro. Si va in campo per la sfida tra valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Il Crotone è reduce dalla sconfitta interna nel derby il Cosenza (1-0), il Picerno dal successo casalingo contro il Giugliano (4-2). I calabresi sono ultimi classifica con un solo punto all'attivo (6 di penalizzazione), i lucani puntano a consolidarsi in zona playoff.
Crotone-Picerno, l'orario
Crotone-Picerno è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 17:30, allo stadio Ezio Scida di Crotone. Direzione di gara affidata a Filippo Colaninno della sezione AIA di Nola, coadiuvato dagli assistenti di linea Minutoli e Monaco. Quarto uomo Caruso. Operatore FVS Signorelli.
Dove vedere Crotone-Picerno in diretta tv
Crotone-Picerno sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Crotone-Picerno, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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