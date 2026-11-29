Domenica pirotecnica al Viviani. Dopo un quarto d'ora il Potenza era sotto di due reti contro l' Audace Cerignola , ma l'ha ribaltata e ha vinto 3-2 grazie a un gran gol di Petrungaro all'89'. Per il Catania invece c'è voluto un colpo da campione: a Casarano i rossazzurri erano sotto fino all'83', poi Massimo Coda ha trovato l'1-1 con un destro da oltre venticinque metri. Rossoblù che rimangono ancora a secco di vittorie: l'ultima risale a inizio novembre.

La Juventus U23 piega le Dolomiti Bellunesi, si ferma il Cittadella

L'Arzignano Valchiampo batte il Trento 1-0, decide Michael Fosu al 24'. Il finale è nervoso e all'ultimo minuto di recupero gli ospiti restano in dieci per il secondo giallo a Kassama. Anche la Juventus U23 vince di misura contro le Dolomiti Bellunesi: Ismael Konaté segna al 24', poi al 66' il VAR annulla il possibile raddoppio dei bianconeri. Al Tombolato finisce senza reti tra Cittadella e Pro Vercelli. Alle 17:30 si giocano le ultime due gare del girone: il Renate ospita la Folgore Caratese e l'AlbinoLeffe riceve il Treviso.

Spezia avanti grazie a due autogol, il Ravenna rimonta la Torres

Lo Spezia batte 2-1 il Pineto, ma senza segnare nemmeno un gol: entrambe le reti dei liguri sono autogol degli abruzzesi. Il Pineto passa dopo un minuto con Forte. Al 29' arriva il pareggio, con l'autorete di Giovanni Di Renzo. In mezzo il VAR annulla un gol allo Spezia. All'86' Giulio Nebuloso devia nella propria porta e consegna i tre punti ai bianconeri. Al Curi il Perugia supera 1-0 il Livorno grazie a un rigore di Riccardo Ladinetti al 40'. Vince anche il Ravenna, che batte la Torres 3-1. I romagnoli passano al 62' con l'autorete di Zaccagno e vengono ripresi al 74' dal rigore di Scotto. Nel finale Fischnaller all'87' e Casiraghi in contropiede al primo minuto di recupero chiudono la partita. Alle 17:30 l'Atalanta U23 ospita il Forlì, mentre al Benelli va in scena il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Sambenedettese.

A Barletta finisce senza reti. Alle 17:30 Bari-Savoia

Al Viviani l'inizio del Potenza è da incubo: Volpe mette a segno un uno due micidiale e porta avanti di due lunghezze il Cerignola con i gol al 1' e al 15'. I lucani però reagiscono subito. Bando accorcia al 28' con una mischia in area e D'Auria pareggia al 41' con un sinistro dal centro dell'area. Nella ripresa il Cerignola resta in dieci all'81' per il secondo giallo a Sena. Passano otto minti e Petrungaro calcia di destro da fuori area e completa la rimonta. Al Capozza il Casarano sembrava avviato verso la vittoria contro il Catania dopo il gol di Patierno al 27', ma nel finale Coda si inventa il pareggio con un destro all'incrocio dei pali. Poco prima il VAR aveva negato un rigore agli etnei. Finisce invece 0-0 al Puttilli tra Barletta e Inter U23. Restano due gare alle 17:30: il Bari riceve il Savoia al San Nicola e il Crotone ospita il Picerno.