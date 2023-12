Ambulanza si ferma in campo in Serie D: i giocatori la spingono fuori

Fair play ma anche la voglia di dare una mano a un collega che sta male. E’ successo durante Real Calepina e Crema 1908, gara valida per la Serie D andata in scena ieri a Grumello del Monte, vicino Bergamo. Al 20’ un attaccante degli ospiti si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo in barella. Non solo. In campo è entrata un’ambulanza che però si è bloccata prima di ripartire.