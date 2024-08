“Giovani D Valore”, la LND e il Dipartimento Interregionale al fianco dei club di Serie D

Per la 13^ stagione sportiva il progetto “ Giovani D Valore ”, promosso dal Dipartimento Interregionale con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, assicura un cospicuo stanziamento di risorse economiche per le società di Serie D che scelgono la linea verde, utilizzando il maggior numero di giovani calciatori.

Il Presidente Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, d’intesa con il Dipartimento Interregionale, ha voluto rilanciare l’impegno a favore di quelle società che impiegano sul terreno di gioco più calciatori Under 19 rispetto alla quota obbligatoria. Il contributo complessivo per le società più virtuose è più che raddoppiato passando da 450.000 euro a 1.035.000 euro allargando al contempo anche la platea dei beneficiari. A ricevere i premi saranno le prime cinque società posizionate nella graduatoria di ogni girone rispetto alle tre delle edizioni passate.

Soddisfatto il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: "Ormai da tredici anni il Dipartimento ha sviluppato un progetto che premia le società che puntano sui giovani al di là degli obblighi regolamentari per favorire la creazione di una filiera dei settori giovanili, un percorso positivo e propositivo. Un investimento più che raddoppiato a beneficio di un maggior numero di società per valorizzare chi crede nei giovani con i fatti dimostrando lungimiranza”.

Pioniere nella promozione dell’utilizzo dei giovani, il Dipartimento, in tempi non sospetti, ha lavorato per riservare un futuro solido alle società della Serie D che hanno risposto con intelligenza alle sollecitazioni istituzionali. Grazie a questa iniziativa ogni sodalizio ha valorizzato il proprio settore giovanile con una progettualità che ha portato a contenere i costi di gestione. Un trend graduale ma esponenziale che ha coinciso con i risultati sportivi. Non è raro osservare in testa alla classifica finale dei “Giovani D Valore” squadre che hanno fatto bene sul campo sfiorando anche la promozione in C. Questi risultati non si ottengono per caso ma con programmazione. Ciò che era una regola è diventata una prassi felice per tutto il movimento.

Il regolamento

Per ognuno di questi giovani (con maggior attenzione a quelli provenienti dai vivai) sarà assegnato un punteggio che genererà a fine stagione una speciale classifica: le prime cinque squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 e 5.000 euro. Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione le gare dalla 1ª alla 28ª giornata. In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente tutti i calciatori utilizzati dall’inizio di ogni gara (e fino alla conclusione del primo tempo) nati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND.

Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile verrà riconosciuto un bonus pari al 10% dei punti totalizzati. Non riceveranno il premio i sodalizi che non partecipano al campionato juniores, quelli che si ritireranno durante la stagione, chi rinuncerà alla Coppa Italia ed i club retrocessi a fine campionato.