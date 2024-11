Piacenza, i tifosi non ci stanno e il club cambia due tecnici in un giorno: il motivo

Il Piacenza Calcio, squadra attualmente impegnata nel campionato di Serie D, potrebbe aver stabilito ieri un primato che ha dell'incredibile: due cambi di allenatore nello stesso giorno. In mattinata, il club emiliano ha annunciato l’ingaggio di Simone Bentivoglio come sostituto di Carmine Parlato, che a sua volta aveva preso il posto di Stefano Rossini il 7 ottobre scorso. Nel pomeriggio Bentivoglio ha diretto la sua prima seduta di allenamento, ma in serata la società ha deciso di risolvere il contratto con lui, richiamando Rossini. Quest’ultimo sarà già oggi alla guida della squadra biancorossa nella partita di Coppa Italia contro il Villa Valle.