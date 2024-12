Rappresentativa Serie D: secondo stage stagionale

ROMA - Seconda uscita stagionale per la Rappresentativa Serie D che si radunerà mercoledì prossimo al C.S. Veronello di Calmasino per chiudere la prima fase di selezione con i migliori talenti tesserati per i club del Nord Italia. Il gruppo dei quarantaquattro calciatori classe 2006 e 2007 convocati dal tecnico Giuliano Giannichedda dopo una riunione tecnica introduttiva con lo staff della rappresentativa, seguirà nel primo pomeriggio (ore 14) un’amichevole a ranghi contrapposti (ingresso libero per il pubblico). Successivamente la Rappresentativa riprenderà i lavori dal 20 al 22 gennaio 2025 in occasione del primo raduno nazionale.