Rappresentativa Serie D: nuovo stage

Nuovo appuntamento in vista per la

che, a due settimane dal primo raduno nazionale a Carate Brianza, farà tappa in provincia di Roma per continuare il percorso di avvicinamento alla 75ª Viareggio Cup.

la selezione dei migliori talenti del campionato si metterà al lavoro al quartier generale del Roma City, il

(Via Tiberina KM 11 – Riano), dove già nella giornata di martedì è prevista una sessione di allenamento pomeridiana alle ore 16.30.

alle ore 14.45 ci sarà invece spazio per un’altra

di livello, questa volta contro i pari età della

.

Tante le novità nella lista dei

diramata da Giuliano Giannichedda: rispetto a Carate Brianza, confermati i soli Mattia Valente (autore del gol nell'amichevole contro l'Under 18 dell'Inter),

Federico D’Incoronato (Trastevere) e Manuel Tonni (Terracina) a dimostrazione di come il tecnico sia intenzionato a sfruttare questa occasione per rivedere tutti i ragazzi finiti sotto la sua lente d’ingrandimento nel corso della stagione. Rinuncia alla chiamata per un affaticamento Mevale Kone (Vigor Senigallia), al suo posto in attacco c'è Nicola Pepa (Recanatese).

Dopo questo raduno, la Rappresentativa Serie D tornerà nuovamente in campo a fine febbraio per l’ultimo test pre-Viareggio.

ROMA -