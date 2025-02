Rappresentativa Serie D: nuovo stage in vista della Viareggio Cup

ROMA - Il tecnico Giuliano Giannichedda ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo appuntamento della Rappresentativa Serie D in preparazione della Viareggio Cup. Dal 24 al 26 febbraio la selezione composta dai migliori Under 18 del campionato si radunerà, infatti, in Brianza dove sono attesi ventidue calciatori classe 2006 e 2007. Cinque le novità rispetto alle ultime due uscite: torna a vestire la maglia LND Armando Pellino (Paganese), presente allo stage territoriale del 26 novembre scorso a Roma quando ancora tesserato per l’Ischia, mentre è la prima chiamata per Nicola Torregiani (Teramo), Amedeo Vendramini (Saluzzo), Rosario Leonardi (Città di S. Agata) e Francesco Russo (L’Aquila). Il gruppo del calciatori inizierà ad allenarsi già lunedì 24 febbraio alle ore 15.45 presso il centro sportivo Leon Arena a Vimercate, lo stesso impianto utilizzato in occasione del primo raduno nazionale a gennaio scorso, mentre martedì è prevista doppia seduta alle 9.30 e alle 15. Mercoledì 26 febbraio si chiude con il test contro l’Atalanta Under 20 (sede e orario ancora in via di definizione).