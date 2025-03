Rappresentativa Serie D: i convocati per la Viareggio Cup

ROMA - Giornata significativa in chiave Viareggio Cup per la Rappresentativa Serie D con l’ufficializzazione, a distanza di poche ore l’una dall’altra, del calendario del proprio girone e della lista ufficiale dei convocati per la 75ª edizione del torneo. La prima notizia è arrivata questa mattina dal Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, dove si è svolta la presentazione della kermesse che vedrà la selezione composta dai migliori Under 18 del massimo campionato dilettantistico parteciparvi per la diciottesima volta nella sua storia. Una novità importante annunciata oggi dagli organizzatori è il subentro della Ternana nel girone 6 al posto degli ucraini del Rukh: saranno proprio gli umbri i primi avversari della rappresentativa nella gara d’esordio al “Berni” di Badesse (provincia di Siena) in programma il 18 marzo alle ore 15. Finora nessun precedente al torneo tra le due squadre, con i rossoverdi sarà dunque sfida inedita così come con le altre. I ragazzi del tecnico Giannichedda torneranno in campo giovedì 20 marzo alle ore 15 al “Bibolini” di Lerici (SP) per affrontare gli statunitensi del UYSS New York. L’ultima sfida del girone si giocherà sabato 22 marzo alle ore 15 al “Marco Polo Sports Center” di Viareggio, avversari i senegalesi dell’Olympique Thiessois.Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Lnd.