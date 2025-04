ROMA - La sfida del girone G Paganese-Gelbison in diretta su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della Figc. Il collegamento per il big match della 30ª giornata, in programma domenica 6 aprile alle ore 15 allo stadio “Torre” di Pagani, inizierà alle ore 14,45. L’evento è gratuito ma occorre registrarsi sulla piattaforma.