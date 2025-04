Serie D: Terranuova Traiana-Livorno si disputerà allo stadio comunale Matteini

ROMA - Il Livorno a un passo dalla promozione in Serie C. La sfida Terranuova Traiana-Livorno si disputerà allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. L'ufficialità è arrivata da poco dalla società aretina al termine del tavolo tecnico che si è tenuto alla presenza di amministrazione comunale, prefetto e questore. «La gara di domenica - commenta il club di Terranuova - entrerà nella storia del nostro calcio e siamo grati che si disputi come da calendario nel nostro impianto cittadino. Onorati di ospitare una compagine storica e blasonata come l'attuale capolista. Saremo lieti di ricevere la dirigenza amaranto e i loro meravigliosi tifosi con la stessa passione e senso di ospitalità e amicizia che ci contraddistinguono». A tifosi del Livorno circa 750 biglietti nella tribuna. Ai tifosi locali circa 450 biglietti. Gli amaranto pronti a festeggiare il ritorno nei professionisti, ma alla squadra di casa servono punti per la salvezza.