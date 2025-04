ROMA - Dopo il Livorno (E), hanno conseguto in anticipo il salto in Lega Pro anche Bra (A) e Sambenedettese (F). Adesso mancano altre sei promozioni da assegnare con Forlì (D)e Casarano (H) in pole position avendo rispettivamente sette punti di vantaggio su Ravenna e Nocerina. Il Forlì domani affronta la Pistoiese mentre il Casarano ospita la Fidelis Andria.