Giovani D valore: in vetta Isernia e Martina

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il quinto aggiornamento delle classifiche relative a “Giovani D Valore”. Le classifiche provvisorie per ciascun girone aggiornate alla 28ª giornata di campionato per i gironi a 18 squadre e alla 32ª giornata di campionato per i gironi a 20 squadre (33ª e 34ª per i gironi A e I a seguito ritiro società Albenga e Akragas). Di seguito le prime tre posizioni provvisorie per ciascun girone.