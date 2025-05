Barbiero consegna a De Zerbi la maglia iconica della Serie D

ROMA - Chi ama il calcio non dimentica le proprie radici. Il tecnico Roberto De Zerbi prima di scalare le vette del calcio nazionale e internazionale ha iniziato la carriera in Serie D nella stagione 2013-14 allenando il Darfo Boario. Ne ha fatta di strada De Zerbi ma non ha mai dimenticato da dove è partito. Così la consegna della maglia iconica della Serie D da parte del coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero all’allenatore Roberto De Zerbi, avvenuta oggi nel modernissimo impianto del Riano Athletic Center di Roma, dove il Marsiglia sta preparando il suo finale di campionato, ha rappresentato molto più di un gesto simbolico, è stato un vero e proprio tributo per tutto l’intero movimento dilettantistico italiano. Non è un caso se il riconoscimento è stato consegnato proprio sul campo di una società di Serie D, nell'impianto del Roma City rivoluzionato tre anni fa dal presidente Tonino Doino. Una maglia che l’attuale allenatore del Marsiglia ha ricevuto con piacere, orgoglioso delle proprie radici. La dimostrazione che l’umiltà è un valore aggiunto che definisce i campioni. Qualità già dimostrate nella stagione 2020-21 quando l'allenatore bresciano ha ricevuto il premio alla carriera dal Dipartimento Interregionale. In un calcio che cerca nuove strade e nuovi modelli, Roberto De Zerbi rappresenta il ponte perfetto tra il sogno dilettantistico e la realtà professionale. E questa maglia speciale racconta più di mille parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA