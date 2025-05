Serie D, Juniores Cup: terza giornata decisiva

La seconda giornata della Juniores Cup , in corso sui campi di Pietrasanta e Seravezza in provincia di Lucca, ha completamente riscritto gli equilibri del torneo, confermando ancora una volta l’imprevedibilità e il fascino di una competizione dove nulla è scontato. I migliori giocatori under 18 dei nove gironi della Serie D hanno rappresentato al meglio le qualità dei vivai del Campionato D’Italia dove regna l’equilibrio, la competizione è serrata e il livello con il passare degli anni si è innalzato assottigliando le differenze tra le squadre e le Rappresentative dei nove gironi. L’unica selezione che ha staccato il biglietto per le semifinali con un turno di anticipo è la C che non è comunque certa del primo posto.

La Rappresentativa G dopo aver perso per 3-1 con la D si rifà con la F vincendo con lo stesso risultato. Subito in vantaggio con un gol da distanza siderale di Esposito la G ha raddoppiato in chiusura di prima frazione con Iacoponi che ha dovuto solo spingere in porta un pallone servito con il contagiri da Pulcini. Nel secondo tempo la Rappresentativa E ha reagito alla grande accorciando le distanze dopo un quarto d’ora con una fiammata di Nyamsi. Il segnale che ha scatenato entrambe le squadre propense più a cercare il gol che a evitare di subirlo. I due portieri, Aceto e Maralli hanno compiuto più di un miracolo fino al recupero quando Rugghia, come nella prima gara, ha centrato il tris per i suoi chiudendo di fatto il match. Meno gol, uno, ma stesse emozioni nella sfida tra le Rappresentative dei gironi del sud, H e I. Al 16’ del pt Cataldo su rigore ha sbloccato il match per l’H. Il resto della partita è stato un susseguirsi di occasioni da una parte e dall’altra, l’I con continui tiri ravvicinati in un’area affollata come non mai, l’H insidioso di ripartenza. Infinite situazioni di pericolo, pali, parate miracolose ma nessun gol. I tre punti d’oro se l’è presi la Rappresentativa H. Fluida anche la situazione nel terzo raggruppamento che ha emesso il primo verdetto. Con un ko ai rigori e il successo per 2-1 in questa seconda giornata la Rappresentativa C con 4 punti è certa almeno del miglior secondo posto di tutti i triangolari. Tra C ed F è successo tutto nel primo tempo. La squadra del nord est è andata subito avanti di due lunghezze dopo i primi 18’ grazie ai gol di Mouisse e Pirrone. L’F ha risposto al 33’ con Guidobaldi. L’intensità c’è stata anche nel secondo tempo come le occasioni da una parte e dall’altra ma alla fine il risultato non si è mosso dal 2-1 per la C.

Il bello della Juniores Cup è anche questo, un torneo dove il risultato non è mai scritto e i colpi di scena non mancano. E dopo una giornata così, c’è solo da attendere con impazienza il prossimo capitolo.

Risultati e classifiche

1ª Giornata - Martedì 13 Maggio

Rappresentativa “A” – “C” 5-3 dtr (riposa Rappresentativa “F”).

Rappresentativa “D” – “G” 3-1 (riposa Rappresentativa “E”).

Rappresentativa “H” – “B” 0-1 (riposa Rappresentativa “I”).

2ª Giornata - Mercoledì 14 Maggio

Rappresentativa “E” – “G” 1-3 Classifica: D e G* 3 punti; E 0. Riposa: D

Rappresentativa “I” – “H” 0-1 Classifica: B e H* 3 punti; I 0. Riposa B

Rappresentativa “F” – “C” 1-2 Classifica: C* 4 punti; A 2 punti; F 0. Riposa: A

*una gara in più

Programma

3ª Giornata - OGGI

ore 16.00 Rappresentativa “I” – “B” Stadio Comunale “XIX Settembre” – Piazza Giacomo Matteotti – Pietrasanta) Riposa: H

ore 16.00 Rappresentativa “E” – “D” “Marco Pedonese” – Via Giacomo Leopardi – Pietrasanta) Riposa G

ore 16.00 Rappresentativa “F” – “A” Campo “Buon Riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza) Riposa: C

Semifinali - Domani

ore 15.00 1ª Semifinale – CS “Marco Pedonese” – Via Giacomo Leopardi – Pietrasanta)

ore 17.00 2ª Semifinale - Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza

Finale - Sabato 17 Maggio

ore 11.00 - Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza diretta streaming vivoazzurrotv.it

TABELLINI

RAPPRESENTATIVA E – RAPPRESENTATIVA G 1-3

Rappresentativa E (4-1-3-2): Faralli; Arrighi, Simonelli (30’st Fermi), Corrado M., Corallini; Rogani (1’st Cardo); Marrali (28’st Corrado), Calvi (12’st Castronovo), Schenaj (Cap.); Nyamsi, Ronchi (1’st Allushaj). All: Venturini

Rappresentativa G (3-4-3): Aceto; D’Amore, Terribili (39’st Landolfi), Starace; Pulcini, Esposito (28’st Rugghia), Baldari (33’st Frulio), Iacoponi (Cap.); Pellino (14’st Starace), Picano, D’incoronato (34’st Picano). All: Meschini

ARBITRO: Mattia Rome di Genova

Guardalinee: Davide Botto di Genova e Simone Giovannini di Prato

MARCATORI10’pt Esposito (G), 45’pt Iacoponi (G), 16’st Nyamsi (E), 46’st Rugghia (G)

Ammoniti: Arrighi, Cardo (E)

Recupero: 1’ + 4’

RAPPRESENTATIVA I – RAPPRESENTATIVA H 0-1

Rappresentativa I (3-5-2): De Lorenzo; Vitale (9’st Lupacchio), Maggio, Bontà (Cap.) 22’st Maisano; Misefari, Germano (1’st De Stefano), Veron, Caruso, Andronache (20’st Leonardi); Barrere, Alioto (9’st Pepe). All: Mangiapane

Rappresentativa H (3-5-2): Semeraro; Cariati (18’st Amato), Lattante, Farina (30’st Lombardo); Carbone Cap. (1’st Albano), Ria, Mbodji, Mollo (20’st Kola), Gemma (17’st Iovieno); Cataldo, Bellanova. All: Pagano

ARBITRO:Marco Pascali di Pistoia

Guardalinee: Giovanni Gallà di Pistoia e Fabio Nesi di Pistoia

MARCATORI: 16’pt rig. Cataldo (H)

Ammoniti: Cataldo, Albano, Castiglia, Carbone (H), Vitale (I)

Recupero: 3’ + 6’

RAPPRESENTATIVA F – RAPPRESENTATIVA C 1-2

Rappresentativa F (3-5-2): Renzi; Taddei (Cap.), Rocchi (9’st Baldi), Dovhanyk; Pettorossi, Gasparroni (25’st Pompili), Ansaldi (8’st Stecconi, Magini, Napolitano; Pepa, Guidobaldi (29’pt Belli) 4’st Rossi. All: Scarfone

Rappresentativa C (4-3-3): Petracca; Pietrobon, Ieva (13’st De Lazzari), Bonaldo (Cap.) 36’st Oprandi, Casula (1’st Rigoni); Pirrone (13’st Donato), Lemma, Baldi; Martini, Cibin, Mouisse (29’st Zilio). All: Baldi

ARBITRO: Tommaso Bassetti di Lucca

Guardalinee: Lorenzo Guiducci di Empoli e Fabio Marino di Pisa

MARCATORI: 8’pt Mouisse (C), 18’pt Pirrone (C), 33’pt Guidobaldi (F)

Recupero: 1’ + 7’