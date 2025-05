La Rappresentativa del girone I vince la Juniores Cup

RAPPRESENTATIVA C (4-2-3-1): Conti; Pietrobon (18’st Ieva), De Lazzari, Bonaldo (Cap.) 33’pt Oprandi, Casula (1’st Rigoni); Lemma, Baldi; Martini (1’st Corbolante), Donato (1’st Pirrone), Mouisse; Cibin. A disp: Petracca, Piccolo, Fant, Zilio. All.: Baldi

RAPPRESENTATIVA I (3-5-2): De Lorenzo; Misefari, Maggio, Bontà (Cap.); Lupacchio, Cerciello, Veron, Caruso (25’st Porco), Andronache (36’st Leonardi); Maisano (16’st De Stefano), Malara (16’st Barrere). A disp: Vitale, Germano, Alioto, Nigro, Pepe. All.: Caputo.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo

GUARDALINEE: Gallà e Ginanneschi.

MARCATORI: 4’ pt Lupacchio (I)

AMMONITI: Lemma, De Lazzari (C), Cerciello, De Lorenzo (I)

NOTE: Terreno di gioco in buone condizioni. Recupero: pt 2’ , st 5’

SERAVEZZA - Festa del Sud sul campo “Buon Riposo” di Seravezza. La Rappresentativa Under 18 Serie D del girone I (Calabria, Campania e Sicilia) ha battuto per 1-0 quella del Girone C (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) con un gol di Lupacchio al 4’ del primo tempo conquistando così la nona edizione della Juniores Cup. Dopo dodici anni di attesa una selezione del Sud è tornata sulla vetta d’Italia.

GARA EQUILIBRATA - Una finale che ha rappresentato al meglio tutto il torneo, gara equilibrata, emozionante, con diverse occasioni da gol da ambo le parti. Alla fine, ha prevalso la tenacia del girone I che ha iniziato il torneo con un ko crescendo poi partita dopo partita. Da quando la competizione ha preso la denominazione attuale il girone I non aveva mai vinto. Bene anche la selezione C che ha compiuto un percorso netto ma è mancata proprio sul più bello. La selezione del Nord-Est ha giocato la sua quarta finale, la seconda consecutiva oltre ai successi centrati nel 2013-14 e 2018-19.

UNDER 18 DI QUALITA' L- a finale della Juniores Cup ha messo il sigillo su un’edizione che ha fotografato al meglio le qualità del calcio giovanile italiano firmato Serie D. In campo i migliori talenti Under 18 dei nove gironi del massimo campionato dilettantistico, con le partecipanti, soprattutto le finaliste, che hanno giocato con tanta voglia e impegno la 9ª edizione. Non solo per il calcio espresso ma anche per l’approccio positivo alla manifestazione. Non è un caso se al fischio finale, compagni e avversari si sono abbracciati. Un viaggio iniziato mesi con le prime selezioni, gli allenamenti e le amichevoli, fino a culminare nella fase nazionale giocata sui campi di Pietrasanta e Seravezza. Ogni Rappresentativa ha incarnato l’identità territoriale e la qualità dei settori giovanili delle società della D che quotidianamente formano atleti con grande professionalità.

BARBIERO - . Il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero a fine torneo ha fatto un bilancio della manifestazione: «È stata l’edizione della Juniores Cup più avvincente degli ultimi anni. Complimenti a tutte le nove le Rappresentative che hanno dato vita a partite entusiasmanti catalizzando i riflettori su di loro, i migliori talenti delle società della serie D. Congratulazioni alla squadra vincitrice, un ringraziamento al designatore della Can D per aver assicurato le terne arbitrali in tutte le partite, ai club della D e ai comuni per la disponibilità degli impianti di gioco, in particolare alla società del Seravezza per la grande accoglienza e la collaborazione. Ringrazio tutta la struttura del Dipartimento Interregionale e la Commissione Grandi Eventi della Lnd per l’allestimento del cerimoniale della gara di finale. Arrivederci alla prossima edizione».

PREMIAZIONE. I consiglieri del Dipartimento Interregionale Pietro Bertapelle, Massimo Caldaroni, Giacomo Diciannove, Sergio Gardellini (in foto per la premiazione) e Giuseppe Pandolfini hanno premiato entrambe le finaliste e la terna arbitrale. Questa finale, come tutte le altre partite, ha offerto un calcio dinamico, organizzato e propositivo. Non solo giovani promettenti, ma ragazzi già pronti a confrontarsi con un calcio adulto per intensità e lettura delle situazioni. Una testimonianza concreta della qualità diffusa nei vivai dei club della Serie D, competenti e appassionati.

Albo D’Oro: 2013-14 Girone C (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), 2014-15 Girone H (Campania, Puglia, Basilicata), 2015-16 Girone B (Piemonte VdA, Liguria, Lombardia), 2016-17 Girone H (Basilicata, Campania, Lazio, Puglia), 2017-18 Girone E (Liguria, Toscana), 2018-19 Girone C (Friuli VG, Trentino Alto Adige, Veneto), 2022-23 Girone A (Liguria, Lombardia, Piemonte VdA), 2023-24 Girone A (Liguria, Lombardia, Piemonte VdA), 2024-25 Girone I (Calabria, Campania, Sicilia).