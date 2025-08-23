Oggi parte la Coppa Italia: subito Recanatese-Maceratese (ore 20.30)

ROMA - Oggi tre anticipi del turno preliminare della 25ª edizione della, in programma domani alle 16, inizia la lunga e intensa stagione della. Al preliminare: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023-24 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Alentreranno in gioco le 94 società aventi diritto. Confermata la formula dellecon. In caso di parità al termine dei minuti regolamentari si andrà ai calci di rigore. Le vincenti accederanno al primo turno in programma il 31 agosto.

ANTICIPI - OggI si giocano Budoni-Sarrabus Ogliastra (ore 17.00), Sestri Levante-Cairese (18.00) e Recanatese-Maceratese (20.30).