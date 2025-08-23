Oggi parte la Coppa Italia: subito Recanatese-Maceratese (ore 20.30)

ANTICIPI - OggI si giocano Budoni-Sarrabus Ogliastra (ore 17.00), Sestri Levante-Cairese (18.00) e Recanatese-Maceratese (20.30).
VARIAZIONI DI ORARIODomani alle 17 si gioca Terranuova Traiana-Scandicci, alle 17.30 Biellese-Valenzana, alle 18 Union Clodiense-Larocca Altavilla e Acerrana-Afragolese, alle 18.30 Vogherese-Pavia, alle 20 Milan Furturo-Trevigliese e alle 20.30 Barletta-Ferrandina.
CAMBI DI CAMPO - Portogruaro-San Luigi si disputa al campo di Chions (Pn), Conegliano-Legnano a Tamai (Pn), San Giuliano-Leon a Vimercate (Mb), Imperia-Celle Varazze al “Riboli” di Lavagna (Ge), Trestina-Cannara al “Bernicchi” di Città di Castello (Pg) e Montespaccato-Anzio al comunale di Monterosi (Vt).
A PORTE CHIUSE - Milazzo-Athletic Palermo (campo “Fresina” di Sant’Agata Militello in provincia di Messina) e Favara-Gela si giocheranno a porte chiuse per le squalifiche dei campi delle squadre ospitanti comminate dal Giudice Sportivo. Porte chiuse anche per Rovato Vertovese-Crema a causa della mancanza di certificazione per l’agibilità per il Pubblico rilasciata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo.
Valmontone-Real Normanna si giocherà senza tifosi ospiti a seguito di ordinanza prefettizia visto il Decreto del Ministro dell’Interno.
Designazioni arbitrali
Gara 1 Portogruaro-San Luigi (Zaccheria di Legnago)
Gara 2 Caldiero Terme-Obermais (Copelli di Mantova)
Gara 3 Union Clodiense-Unione La Rocca Altavilla (Gambin di Udine)
Gara 4 Vigasio-Bassano (Cisternini di Seregno)
Gara 5 Conegliano-Legnago Salus (Cerqua di Trieste)
Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate (Nonnato di Rovigo)
Gara 7 Milan Futuro-Trevigliese (Aatanasov di Verona)
Gara 8 Vogherese-Pavia (Zamagna di Saronno)
Gara 9 San Giuliano City-Leon (Copelli di Mantova)
Gara 10 Rovato Vertovese-Crema (Iorfida di Collegno)
Gara 11 Biellese-Valenzana (Marinoni di Lodi)
Gara 12 Sestri Levante-Cairese (Colombi di Livorno)
Gara 13 Imperia-Celle Varazze (Tassano di Chiavari)
Gara 14 San Marino-Tropical Coriano (Bruschi di Ferrara)
Gara 15 Sasso Marconi-Correggese (Dumitrascu di Finale Emilia)
Gara 16 Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro (Vincenzi di Bologna)
Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore (Merlino di Pontedera)
Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci (Galligani di Pistoia)
Gara 19 Sporting Trestina-Cannara (Norci di Arezzo)
Gara 20 Recanatese-Maceratese (Ferroni di Fermo)
Gara 21 Notaresco-Giulianova (Pasqualini di Macerata)
Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus (Senes di Cagliari)
Gara 23 Unipomezia-Monastir (Fermo di Torre Annunziata)
Gara 24 Montespaccato-Anzio (Cifra di Latina)
Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna (Arnese di Teramo)
Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora (Riglia di Ercolano)
Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana (Ercole di Latina)
Gara 28 Heraclea-Manfredonia (Rossiello d Molfetta)
Gara 29 Barletta-Ferrandina (Ambrosino di Torre del Greco)
Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese (Palmieri di Avellino)
Gara 31 Vigor Lamezia-Messina (Lupo di Venosa)
Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo (Calabrò di Reggio Calabria)
Gara 33 Enna-Acireale (Comito di Messina)
Gara 34 Castrumfavara-Gela (Buzzone di Enna)