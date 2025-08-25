Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia: avanti Milan Futuro e San Marino. Out Barletta e Giulianova

Nel turno preliminare pugliesi eliminati dal Ferrandina mentre nel derby abruzzese ha avuto la meglio il Notaresco. La Vigor Lamezia ha travolto il Messina. Ecco tutti gli accoppiamenti del primo turno: spiccano Reggina-Vibonese, Treviso-Luparense e Lentigione-Piacenza
Coppa Italia: avanti Milan Futuro e San Marino. Out Barletta e Giulianova
4 min

ROMA - Ieri si è disputato il turno preliminare della Coppa Italia Serie D. Non sono mancate delle sorprese come l'uscita di scena del Barletta (in casa) ai rigori a opera del Ferrandina o del Messina (in forte ritardo nella composizione dell'organico) travolto dalla Vigor Lamezia. Hanno superato il turno anche Milan Futuro, Maceratese, Follonica Gavorrano, Correggese e San Marino. Il Sora avanti dopo i calci di rigore. 

 

RISULTATI - Portogruaro-San Luigi dcr 5-3 Caldiero Terme-Obermais 0-1 U. Clodiense Chioggia-La Rocca Altavilla dcr 0-3 Vigasio-Bassano 1-0 Conegliano-Legnago Salus 1-2 Virtus Ciserano-Scanzorosciate 1-0 Milan Futuro-Trevigliese 2-0 Vogherese-Pavia 2-3 Leon-Sangiuliano 1-0 Rovato Vertovese-Crema 1-0 Biellese-Valenzana Mado 1-0 Sestri Levante-Cairese 2-1 Imperia-Celle Varazze dcr 5-6 San Marino-Tropical Coriano dcr 5-2 Sasso Marconi-Correggese 1-3 Sammaurese-V.A.Sansepolcro 2-0 Follonica Gavorrano-Camaiore 1-0 Terranuova Traiana-Scandicci dcr 3-2 Trestina-Cannara 1-3 Recanatese-Maceratese 1-4 Notaresco-Giulianova 1-0 Budoni-Cos Sarrabus 3-1 Unipomezia-Monastir dcr 4-1 Montespaccato-Anzio dcr 5-4 Valmontone-Puteoli Real Normanna 3-0 Atletico Lodigiani-Sora dcr 3-5 Real Monterotondo-Flaminia C. 1-2 Heraclea-Manfredonia 2-1 Barletta-Ferrandina dcr 3-4 Taurus Acerrana-Afragolese 0-2 Vigor Lamezia-Messina 5-0 Milazzo-Athletic Palermo 3-1 Enna-Acireale dcr 6-5 Castrumfavara-Gela 1-0.

 

PRIMO TURNO - Domenica 31 agosto, ore 15

Ecco gli accoppiamenti
Brian Lignano-Portogruaro
La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane
Calvi Noale-Vigasio
Obermais-Chievo
Campodarsego-Este
Treviso-Luparense
Mestre-Legnago Salus
Progresso-Adriese
Real Calepina-Brusaporto
Villa Valle-Virtus Ciserano
Folgore Caratese-Pro Sesto
Casatese-Sondrio
Desenzano-Breno
Oltrepò-Pavia
Varesina-Varese
Club Milano-Castellanzese
Palazzolo-Rovato Vertovese
Leon-Sant’Angelo
Gozzano-Milan Futuro
Chisola-Biellese
Novaromentin-Derthona
Saluzzo-Asti Sestri
Levante-Celle Varazze
Vado-Sanremese
Lavagnese-Ligorna
Imolese-San Marino
Lentigione-Piacenza
Cittadella Vis Modena-Correggese
Foligno-Sammaurese
Orvietana-Cannara
Fossombrone-Vigor Senigallia
Ancona-Castelfidardo
Atletico Ascoli-Maceratese
Grosseto-Terranuova Traiana
Siena-Poggibonsi
Ghiviborgo-Tau Altopascio
Pistoiese-Tuttocuoio
Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle
Seravezza-Prato
Ostia Mare-Follonica Gavorrano
L’Aquila-Chieti
Sassari Lattedolce-Budoni
Unipomezia-Olbia
Trastevere-Montespaccato
Flaminia C.-Valmontone
Albalonga-Sora
Sarnese-Cassino
Teramo-Notaresco
Heraclea-Termoli
Fidelis Andria-Ferrandina
Virtus Francavilla-Fasano
Nardò-Martina
Gelbison-Pompei
Nocerina-Palmese
Gravina-Scafatese
Paganese-Ischia
Francavilla-Flegrea Puteolana
Savoia-Afragolese
Vigor Lamezia-Sambiase
Reggina-Vibonese
Milazzo-Nuova Igea Virtus
Ragusa-Castrumfavara
Nissa-Sancataldese
Paternò-Enna

TUTTE LE DATE -  Trentaduesimi (gara unica) 8/10; Sedicesimi (gara unica) 22/10; Ottavi (gara unica) 19/11; Quarti (gara unica) 3/12; Semifinale andata 7/1, ritorno 21/1; Finale andata 25/2, ritorno 11/3.

 

 

 

