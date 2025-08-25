Coppa Italia: avanti Milan Futuro e San Marino. Out Barletta e Giulianova

ROMA - Ieri si è disputato il turno preliminare della Coppa Italia Serie D. Non sono mancate delle sorprese come l'uscita di scena del Barletta (in casa) ai rigori a opera del Ferrandina o del Messina (in forte ritardo nella composizione dell'organico) travolto dalla Vigor Lamezia. Hanno superato il turno anche Milan Futuro, Maceratese, Follonica Gavorrano, Correggese e San Marino. Il Sora avanti dopo i calci di rigore.
RISULTATI - Portogruaro-San Luigi dcr 5-3 Caldiero Terme-Obermais 0-1 U. Clodiense Chioggia-La Rocca Altavilla dcr 0-3 Vigasio-Bassano 1-0 Conegliano-Legnago Salus 1-2 Virtus Ciserano-Scanzorosciate 1-0 Milan Futuro-Trevigliese 2-0 Vogherese-Pavia 2-3 Leon-Sangiuliano 1-0 Rovato Vertovese-Crema 1-0 Biellese-Valenzana Mado 1-0 Sestri Levante-Cairese 2-1 Imperia-Celle Varazze dcr 5-6 San Marino-Tropical Coriano dcr 5-2 Sasso Marconi-Correggese 1-3 Sammaurese-V.A.Sansepolcro 2-0 Follonica Gavorrano-Camaiore 1-0 Terranuova Traiana-Scandicci dcr 3-2 Trestina-Cannara 1-3 Recanatese-Maceratese 1-4 Notaresco-Giulianova 1-0 Budoni-Cos Sarrabus 3-1 Unipomezia-Monastir dcr 4-1 Montespaccato-Anzio dcr 5-4 Valmontone-Puteoli Real Normanna 3-0 Atletico Lodigiani-Sora dcr 3-5 Real Monterotondo-Flaminia C. 1-2 Heraclea-Manfredonia 2-1 Barletta-Ferrandina dcr 3-4 Taurus Acerrana-Afragolese 0-2 Vigor Lamezia-Messina 5-0 Milazzo-Athletic Palermo 3-1 Enna-Acireale dcr 6-5 Castrumfavara-Gela 1-0.
PRIMO TURNO - Domenica 31 agosto, ore 15
Ecco gli accoppiamenti
Brian Lignano-Portogruaro
La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane
Calvi Noale-Vigasio
Obermais-Chievo
Campodarsego-Este
Treviso-Luparense
Mestre-Legnago Salus
Progresso-Adriese
Real Calepina-Brusaporto
Villa Valle-Virtus Ciserano
Folgore Caratese-Pro Sesto
Casatese-Sondrio
Desenzano-Breno
Oltrepò-Pavia
Varesina-Varese
Club Milano-Castellanzese
Palazzolo-Rovato Vertovese
Leon-Sant’Angelo
Gozzano-Milan Futuro
Chisola-Biellese
Novaromentin-Derthona
Saluzzo-Asti Sestri
Levante-Celle Varazze
Vado-Sanremese
Lavagnese-Ligorna
Imolese-San Marino
Lentigione-Piacenza
Cittadella Vis Modena-Correggese
Foligno-Sammaurese
Orvietana-Cannara
Fossombrone-Vigor Senigallia
Ancona-Castelfidardo
Atletico Ascoli-Maceratese
Grosseto-Terranuova Traiana
Siena-Poggibonsi
Ghiviborgo-Tau Altopascio
Pistoiese-Tuttocuoio
Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle
Seravezza-Prato
Ostia Mare-Follonica Gavorrano
L’Aquila-Chieti
Sassari Lattedolce-Budoni
Unipomezia-Olbia
Trastevere-Montespaccato
Flaminia C.-Valmontone
Albalonga-Sora
Sarnese-Cassino
Teramo-Notaresco
Heraclea-Termoli
Fidelis Andria-Ferrandina
Virtus Francavilla-Fasano
Nardò-Martina
Gelbison-Pompei
Nocerina-Palmese
Gravina-Scafatese
Paganese-Ischia
Francavilla-Flegrea Puteolana
Savoia-Afragolese
Vigor Lamezia-Sambiase
Reggina-Vibonese
Milazzo-Nuova Igea Virtus
Ragusa-Castrumfavara
Nissa-Sancataldese
Paternò-Enna
TUTTE LE DATE - Trentaduesimi (gara unica) 8/10; Sedicesimi (gara unica) 22/10; Ottavi (gara unica) 19/11; Quarti (gara unica) 3/12; Semifinale andata 7/1, ritorno 21/1; Finale andata 25/2, ritorno 11/3.