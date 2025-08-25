Coppa Italia: avanti Milan Futuro e San Marino. Out Barletta e Giulianova

Nel turno preliminare pugliesi eliminati dal Ferrandina mentre nel derby abruzzese ha avuto la meglio il Notaresco. La Vigor Lamezia ha travolto il Messina. Ecco tutti gli accoppiamenti del primo turno: spiccano Reggina-Vibonese, Treviso-Luparense e Lentigione-Piacenza