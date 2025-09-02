La Serie D sarà visibile su Vivo Azzurro TV: si parte con l'Ostiamare di De Rossi

Una piccola rivoluzione per quanto riguarda la visione delle partite di Serie D . Da questa stagione, infatti, sarà possibile vedere una partita a settimana del campionato di quarta serie italiana su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federcalcio. Trentaquattro partite di campionato, oltre a tutte le finali scudetto, la Coppa Italia di Serie D, l'under 19 e la Juniores Cup: un programma di appuntamenti da settembre a giugno. La prima gara trasmessa in diretta sarà Ancona-Ostiamare, valida per la prima giornata del girone F. Collegamento dallo Stadio Del Conero a partire dalle ore 14.45.

"Offiremo un prodotto giornalistico di qualità"

Vivo Azzurro Tv continuerà a trasmettere la Serie D, dopo averlo già fatto, trasmettendo il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione. Vivo Azzurro Tv è disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv), per accedere è necessaria una registrazione grauita. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it. Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità a questa partnership che ha ampliato il nostro pubblico, ringrazio la Federazione della rinnovata fiducia nel progetto. Rispetto alla scorsa stagione partiamo dall’inizio, convinti di offrire un prodotto giornalistico di qualità che saprà coinvolgere gli spettatori".

Le partite trasmesse nelle prime 5 giornate

La lista delle partite che saranno trasmesse da Vivo Azzurro Tv nelle prime cinque giornate.

- 7 settembre Ancona-Ostiamare

- 14 settembre Reggina-Nissa

- 21 settembre Milan Futuro-Chievo

- 24 settembre Treviso-Campodarsego

- 28 settembre Vigor Lamezia-Sambiase