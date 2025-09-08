D, prima giornata: stop per Reggina, Ancona, Siena e Grosseto

CHI HA VINTO: Asti, Brian Lignano, Brusaporto, Caldiero Terme, Cassino, CastrumFavara, Chievo, Cittadella Vis Modena, Fasano, Foligno, Cjarlins Muzane, Derthona, Este, Fidelis Andria, Flaminia, Folgore Caratese, Francavilla, Gavorrano, Gelbison, Ghiviborgo, Heraclea, Nuova Igea Virtus, Lavagnese, Legnago Salus, Lentigione, Ligorna, Martina, Monastir, F. P. Nola, Oltrepò, Orvietana, Ostiamare, Paganese, Piacenza, Pro Sesto, Giulianova, Rovato Vertova, Sammaurese, San Donato Tavarnelle, Notaresco, Sangiuliano City, Sansepolcro, Sant'Angelo, Scafatese, Seravezza, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Treviso, Valenzana, Vibonese, Vigasio, Vigor Lamezia, Vigor Senigallia e Villa Valle.
CHI HA PAREGGIATO: Athletic Palermo, Adriese, Anzio, Atletico Ascoli, Atletico Lodigiani, Barletta, Breno, Campodarsego, Castellanzese, Chieti, Clodiense, Coriano, Albalonga, Enna, Fossombrone, Imolese, L'Aquila, Latte Dolce Sassari, Luparense, Messina, Mestre, Milazzo, Nissa, Nocerina, Olbia, Pistoiese, Pompei, Ragusa, San Luigi, Sarnese, Sarrabus Ogliastra, Teramo, Trastevere, Tuttocuoio, Casatese, Palmese, Unipomezia, Valmontone, Virtus Ciserano Bergamo e Virtus Francavilla.
Più sconfitte: Maceratese, Sasso Marconi, Acireale, Altavilla, Ancona, Bassano Virtus, Biellese, Budoni, Calvi Noale, Camaiore, Cannara, Castelfidardo Calcio, Celle Varazze, Club Milano, Conegliano, Correggese, Crema, Desenzano Calvina, Siena, Ferrandina, Gozzano, Gravina, Grosseto, Ischia, Manfredonia, Montespaccato, Montevarchi Calcio, Nardò, NovaRomentin, Obermais, Paternò, Pavia, Poggibonsi, Portosummaga, Prato, Pro Palazzolo, Progresso, Real Casalnuovo, Real Acerrana, Real Agro Aversa, Real Calepina, Real Monterotondo Scalo, Recanatese, Reggina, Sambiase, Sancataldese, Scandicci, Scanzorosciate, Sondrio, Sora, Sporting Trestina, Trevigliese, Varesina e Vogherese.
PIU' RETI REALIZZATE: Ghiviborgo (girone E) cinque
PIU' RETI SUBITE: Camaiore (E) cinque.
Foto in alto Ancona-Ostiamare