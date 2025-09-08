Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
D, prima giornata: il sorriso del Monastir con Suazo jr e Aloia

Vinto il derby con il Budoni. I cinque gol del Ghiviborgo con il Camaiore. Falsa partenza per Reggina, Siena, Ancona e Grosseto. Sorridono Chievo, Treviso e Piacenza
D, prima giornata: il sorriso del Monastir con Suazo jr e Aloia
4 min
ROMA - Prima giornata del campionato di Serie non senza sorprese. La Reggina (I) sconfitta a Favara, il Siena (E) tra le mura amiche contro il Tau Altopascio e il Grosseto (E) in trasferta a Seravezza. Colpo grosso dell'Ostiamare (F) in casa dell'Ancona. Semaforo verde, invece, per Treviso (C) e Piacenza (D). Di misura il successo del Giulianova (F) contro il Sora. Pratica chiusa in pochi minuti per la baldanzosa Scafatese (G) che al "Martoni" di Monterosi ha battuto il Montespaccato. Davanti a 4500 spettatori allo stadio San Francesco sembrava fatta per la Nocerina (G) in vantaggio di una rete (siglata da Felleca) ma al 90' il Trastevere ha pareggiato con Lorusso e ha sfiorato anche l'exploit nel recupero. Tra le squadre esordienti in categoria successo del Monastir (G) nel derby in casa del Budoni con i gol David Edoardo Suazo (19) - figlio di David Suazo che non ha bisogno di presentazioni e attualmente vice allenatore dell'Honduras - e Alex Aloia (29) anch'egli figlio d'arte: il padre Claudio ha avuto un passato anche in Lega Pro. Il Ghiviborgo (E) è la squadra che ha realizzato il maggior numero di reti: cinquina al Camaiore.

CHI HA VINTO: Asti, Brian Lignano, Brusaporto, Caldiero Terme, Cassino, CastrumFavara, Chievo, Cittadella Vis Modena, Fasano, Foligno, Cjarlins Muzane, Derthona, Este, Fidelis Andria, Flaminia, Folgore Caratese, Francavilla, Gavorrano, Gelbison, Ghiviborgo, Heraclea, Nuova Igea Virtus, Lavagnese, Legnago Salus, Lentigione, Ligorna, Martina, Monastir, F. P. Nola, Oltrepò, Orvietana, Ostiamare, Paganese, Piacenza, Pro Sesto, Giulianova, Rovato Vertova, Sammaurese, San Donato Tavarnelle, Notaresco, Sangiuliano City, Sansepolcro, Sant'Angelo, Scafatese, Seravezza, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Treviso, Valenzana, Vibonese, Vigasio, Vigor Lamezia, Vigor Senigallia e Villa Valle. 

CHI HA PAREGGIATO: Athletic Palermo, Adriese, Anzio, Atletico Ascoli, Atletico Lodigiani, Barletta, Breno, Campodarsego, Castellanzese, Chieti, Clodiense, Coriano, Albalonga, Enna, Fossombrone, Imolese, L'Aquila, Latte Dolce Sassari, Luparense, Messina, Mestre, Milazzo, Nissa, Nocerina, Olbia, Pistoiese, Pompei, Ragusa, San Luigi, Sarnese, Sarrabus Ogliastra, Teramo, Trastevere, Tuttocuoio, Casatese, Palmese, Unipomezia, Valmontone, Virtus Ciserano Bergamo e Virtus Francavilla.

Più sconfitte: Maceratese, Sasso Marconi, Acireale, Altavilla, Ancona, Bassano Virtus, Biellese, Budoni, Calvi Noale, Camaiore, Cannara, Castelfidardo Calcio, Celle Varazze, Club Milano, Conegliano, Correggese, Crema, Desenzano Calvina, Siena, Ferrandina, Gozzano, Gravina, Grosseto, Ischia, Manfredonia, Montespaccato, Montevarchi Calcio, Nardò, NovaRomentin, Obermais, Paternò, Pavia, Poggibonsi, Portosummaga, Prato, Pro Palazzolo, Progresso, Real Casalnuovo, Real Acerrana, Real Agro Aversa, Real Calepina, Real Monterotondo Scalo, Recanatese, Reggina, Sambiase, Sancataldese, Scandicci, Scanzorosciate, Sondrio, Sora, Sporting Trestina, Trevigliese, Varesina e Vogherese.

PIU' RETI REALIZZATE: Ghiviborgo (girone E) cinque

PIU' RETI SUBITE: Camaiore (E) cinque.

 

Foto in alto David Edoardo Suazo

