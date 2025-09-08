D, prima giornata: Chievo, Treviso e Piacenza ok

ROMA - Prima giornata del campionato di Serie non senza sorprese. La(I) sconfitta a, il(E) tra le mura amiche contro ile il(E) in trasferta a. Colpo grosso dell'(F) in casa dell'. Semaforo verde, invece, per(C) e(D). Di misura il successo del(F) contro il Sora. Pratica chiusa in pochi minuti per la baldanzosa(G) cheal "Martoni" di Monterosi ha battuto il. Davanti a 4500 spettatori allo stadio San Francesco sembrava fatta per la(G) in vantaggio di una rete (siglata da Felleca) ma al 90' ilha pareggiato con Lorusso e ha sfiorato anche l'exploit nel recupero. Tra le squadre esordienti in categoria successo del(G) nel derby in casa delcon i gol David Edoardo(19) - figlio di David Suazo che non ha bisogno di presentazioni e attualmente vice allenatore dell'Honduras - e Alex(29) anch'egli figlio d'arte: il padre Claudio ha avuto un passato anche in Lega Pro. Il(E) è la squadra che ha realizzato il maggior numero di reti: cinquina al

CHI HA VINTO: Asti, Brian Lignano, Brusaporto, Caldiero Terme, Cassino, CastrumFavara, Chievo, Cittadella Vis Modena, Fasano, Foligno, Cjarlins Muzane, Derthona, Este, Fidelis Andria, Flaminia, Folgore Caratese, Francavilla, Gavorrano, Gelbison, Ghiviborgo, Heraclea, Nuova Igea Virtus, Lavagnese, Legnago Salus, Lentigione, Ligorna, Martina, Monastir, F. P. Nola, Oltrepò, Orvietana, Ostiamare, Paganese, Piacenza, Pro Sesto, Giulianova, Rovato Vertova, Sammaurese, San Donato Tavarnelle, Notaresco, Sangiuliano City, Sansepolcro, Sant'Angelo, Scafatese, Seravezza, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Treviso, Valenzana, Vibonese, Vigasio, Vigor Lamezia, Vigor Senigallia e Villa Valle.