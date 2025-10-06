Riscossa delle big: Siena, Grosseto e Treviso in vetta

ROMA - Il Vado (A) rallenta ma resta in vetta, ma attenzione al Chisola che sinora non ha subito reti ed è il bunker dell'Italia calcistica. Nel girone E con i successi nelle rispettive gare Grosseto e Siena sono al comando in condominio con il Tau. Nel girone B la Virtus Ciserano Bergamo ha scritto una pagina importante battendo il Milan Futuro, adesso scavalcato dal Chievo e costretto a inseguire la capolista Folgore Caratese vincente a Pavia. Ostiamare (F) tra le 162 squadre di Serie D unica a punteggio pieno: sei successi di fila, ma alle sue spalle corrono anche Ancona, Teramo e L'Aquila. Proprio L'Aquila ha il miglior score realizzativo della categoria: sedici gol. Lontano dalla vetta ma in rimonta la Reggina nel girone I dove adesso è leader l'Igea Virtus. Il Treviso (A) ha agganciato in vetta il Cjarlins Muzane. Idem il Martina (H) con il Fasano. Imbattute Chieti (F), Chisola (A), Fasano (H), Cjarlins Muzane (C), Albalonga (G), Este (C), Folgore Caratese (B), Igea Virtus (I), L'Aquila (F), Ligorna (A), Martina (H), Ostiamare (F), Pistoiese (D), Savoia (I), Scafatese (G), Teramo (F), Trastevere (G), Treviso (C), Vado (A) e Valmontone (G).