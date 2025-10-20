Corriere dello Sport.it
Vai col tango: che duo Siena e Grosseto!

Vai col tango: che duo Siena e Grosseto!

Comandano il girone E davanti a Foligno e Seravezza. Nel gruppo B perde quota il Milan Futuro. Ostiamare super: otto vittorie di fila. Vado al massimo: leader davanti al Chisola
2 min

ROMA - Vai col tango nel girone E dove in vetta c'è il duo Siena e Grosseto entrambe vittoriose in trasferta. Adesso hanno tre punti di vantaggio su Seravezza e Foligno. Il San Donato Tavarnelle in griglia playoff. 
L'Ostiamare sull'ottovolante senza timori: vinte tutte le gare nel girone F e adesso ha cinque punti di vantaggio sull'Ancona. Più staccate Teramo, L'Aquila e Notaresco. Il Vado comanda il raggruppamento A, ma Chisola, Ligorna e Varese non mollano. Perde quota il Sestri Levante. Biellese in zona playoff. Primo successo dell'Imperia che in fondo alla graduatoria ha agganciano Gozzano e Club Milano.
Nel girone B di Serie D il Chievo ha due punti di vantaggio sulla Folgore Caratese, tre sul Brusaporto cinque sul Villa Valle, sei sulla Casatese Merate e ben otto su Leon e Milan Futuro anche se i rossoneri devono recuperare una partita di campionato. La sconfitta interna contro il Caldiero Terme ha zavorrato la formazione di Massimo Oddo. E domenica prossima c'è Folgore Caratese-Milan Futuro mentre la capolista visita Sondrio, fanalino di coda del raggruppamento. Scontri diretti anche Villa Valle-Leon e Brusaporto-Casatese Merate.

