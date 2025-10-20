Corriere dello Sport.it
Trio in vetta: Igea, Nissa e Vibonese. Reggina patatrac

In casa amaranto il tecnico Trocini in bilico: tra le ipotesi del patron Ballarino c'è un ticket. Mancini, che esordio con la Vigor Lamezia. Messina in corsa per la salvezza. Nel girone B comanda il Chievo: Milan Futuro attardato. Ostiamare sempre vincente
ROMA - Caduto il Savoia a Caltanissetta, adesso nel girone I di Serie D c'è un trio in vetta: Nissa, Igea Virtus e Vibonese. Esordio con il botto per il tecnico Renato Mancini: la Vigor Lamezia ha sbancato il Granillo lasciando la Reggina nei guai. Ore decisive in casa amaranto: l'allenatore Bruno Trocini in bilico. Il patron Antonino Ballarino sta meditando la decisione da prendere. Tra le ipotesi c'è il ticket Castorina-Torrisi: il primo nel ruolo di dirigente, il secondo in panchina per cercare il rilancio della squadra amaranto sprofondata in zona playout. È. finita 1-1 Sambiase-Messina con i calabresi che restano agganciati ai playoff mentre i peloritani adesso sono a -1 in classifica. In otto gare il Messina ha recuperato tredici punti di penalizzazione e continua il cammino verso la salvezza, obiettivo stagionale.
Vai col tango nel girone E dove in vetta c'è il duo Siena e Grosseto entrambe vittoriose in trasferta. Adesso hanno tre punti di vantaggio su Seravezza e Foligno. Il San Donato Tavarnelle in griglia playoff. 
L'Ostiamare sull'ottovolante senza timori: vinte tutte le gare nel girone F e adesso ha cinque punti di vantaggio sull'Ancona. Più staccate Teramo, L'Aquila e Notaresco. Il Vado comanda il raggruppamento A, ma Chisola, Ligorna e Varese non mollano. Perde quota il Sestri Levante. Biellese in zona playoff. Primo successo dell'Imperia che in fondo alla graduatoria ha agganciano Gozzano e Club Milano.
Nel girone B il Chievo ha due punti di vantaggio sulla Folgore Caratese, tre sul Brusaporto cinque sul Villa Valle, sei sulla Casatese Merate e ben otto su Leon e Milan Futuro anche se i rossoneri devono recuperare una partita di campionato. La sconfitta interna contro il Caldiero Terme ha zavorrato la formazione di Massimo Oddo. E domenica prossima c'è Folgore Caratese-Milan Futuro mentre la capolista visita Sondrio, fanalino di coda del raggruppamento. Scontri diretti anche Villa Valle-Leon e Brusaporto-Casatese Merate.

Tutte le news di Serie D