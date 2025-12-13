Polemiche e indignazione per Palmese-Scafatese a porte chiuse

PALMA CAMPANIA (Luigi Alfano) - Non si gioca da 25 anni, ma Palmese-Scafatese di domani è un vero e proprio caso. Si giocherà a porte chiuse per decisione del Prefetto di Napoli sulla base di valutazioni che nessuno ha capito bene. Nel campionato 2000-2001 le due squadre si affrontarono regolarmente nell’anno in cui la Palmese tornò in serie C. Fu 3-0 a Palma e addirittura 0-4 a Scafati. Senza problemi. Con una cornice di pubblico straripante. E ogni tifoseria ebbe modo di partecipare vivendo le proprie emozioni. Inoltre, la settimana scorsa a Pomigliano - casa della Palmese per quest’annata senza stadio - si è regolarmente disputata la partita juniores tra rossoneri e canarini finita 1-1 alla presenza di molti tifosi tutti sportivamente partecipanti al derby tra giovani leve. “E’ una vergogna e la Palmese evidentemente da fastidio a qualcuno - gridano in coro i tifosi di Palma Campania – domenica scorsa a Ischia come altre domeniche non siamo potuti andare per carenza settore ospiti ma i tifosi di casa erano regolarmente in tribuna. Scafatese-Nocerina alla quarta giornata fu giocata a Sant'Antonio Abate con gli scafatesi allo stadio e divieto ai nocerini. Roba assurda. Senza motivo. La Palmese evidentemente è antipatica e si vuole favorire la Scafatese”.

PRECEDENTE EMBLEMATICO - A corredo della protesta viene ricordato un episodio emblematico. Nel 2000 capitò che nella partita di andata a Palma un gruppo di giovani scafatesi rimase a piedi perché il pullman che li aveva trasportati li abbandonò. E la Palmese non ci pensò due volte a riaccompagnare a Scafati i ragazzi ospiti con un proprio pullman. Non solo. Nel 1997 addirittura la Scafatese ebbe come sponsor lo stilista palmese di abiti da sposa Vito Aramo il cui nome campeggiò per l’intero campionato sulla maglia gialloblu. Insomma, la decisione porta malumori e veleni per una partita che di per se è assai delicata.

SCAFATESE IN VETTA. La Scafatese pilota la classifica. La Palmese di Teore Grimaldi è in mezzo ai guai . Appena ritornato, due sonanti vittorie. Poi l’effetto del suo carisma è svanito con 2 pesanti stop in casa contro il Sassari e domenica scorsa ad Ischia. Dunque, non c’è scelta. La Palmese deve vincere. “Per salvarci dobbiamo vincere 8 partite e fare punti -spiega il mister- non è che la Scafatese ci possa impaurite più di tanto. Il problema siamo noi stessi. Sono tornato e ho le idee chiare. Calemme, Modesti, Virgilio e Allegra li ho avuti. Serve ancora qualcosa. Ma con la Scafatese non voglio alibi. Serve la grande prestazione. Voglio gente responsabile in campo e grande attenzione. Conosciamo il valore dell’avversario ma noi abbiamo un nome e una storia da onorare. Dobbiamo fare il massimo”. Il popolo che non potrà andare a Pomigliano si attrezza per vedere in TV. In ogni angolo del paese c’è livore per una privazione assurda. Roba che fa male al calcio. Ma soprattutto fa male alla Palmese in una annata maledetta senza campo e senza buona sorte fin qui.