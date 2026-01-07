Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
La manata all'arbitro costa carissima a Taurino della Virtus Francavilla: maxi squalifica

La manata all'arbitro costa carissima a Taurino della Virtus Francavilla: maxi squalifica

Stangata per l'ex allenatore dell'Avellino, protagonista di veementi proteste al termine della sfida con il Barletta in Serie D
TagsRoberto Taurinovirtus francavillaserie D

Roberto Taurino paga a caro prezzo le veementi proteste dopo il triplice fischio di Barletta-Virtus Francavilla, big match di Serie D terminato sul punteggio di 0-0. Maxi squalifica per l'ex tecnico dell'Avellino, che ha rincorso il direttore di gara, fino a sferrare un "violento schiaffo sulla mano" dell'arbitro e a far cadere il cartellino rosso appena estratto.

Virtus Francavilla, che stangata per Taurino: 12 giornate di squalifica

12 giornate di squalifica per Roberto Taurino della Virtus Francavilla, per avere "al termine della gara, raggiungeva con fare minaccioso il Direttore di gara e proferiva al suo indirizzo espressioni irriguardose mentre gli stringeva con forza la mano in maniera irridente. Allontanato da un dirigente della propria squadra, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, raggiungeva nuovamente il Direttore di gara con fare minaccioso, costringendo l’Arbitro ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive ed irriguardose e sferrava un violento schiaffo sulla mano dell’Ufficiale di gara facendogli cadere il cartellino. Si allontanava quindi, definitivamente, continuando a tenere atteggiamento offensivo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

