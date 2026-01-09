Corriere dello Sport.it
Giovani D Valore: terzo aggiornamento graduatorie

In vetta anche Ostiamare, Trastevere, Sporting Trestina, Derthona e Ferrandina. A fine gennaio il computo completo per i premi economici da assegnare al giro di boa dalla speciale iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti
2 min
ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le graduatorie provvisorie di Giovani D Valore aggiornate alla conclusione del girone d’andata del campionato, da questa stagione periodo valido per l’assegnazione della prima metà del premio complessivo. 

Tali classifiche non comprendono tuttavia i bonus previsti da regolamento (C.U. n. 13 del 5/9/2025 e C.U. 16 del 10/9/2025) che saranno resi noti dopo il 31 gennaio, termine entro il quale i club di Serie D dovranno depositare le dichiarazioni liberatorie essenziali ai fini del ricevimento del premio. 

Di seguito le prime cinque posizioni nei nove gironi aggiornate alla diciassettesima giornata

Girone A: Derthona 865 punti, Club Milano 578, Novaromentin 569, Sanremese 562, Asti 471

Girone B: Casatese Merate 469, Nuova Sondrio 323, Varesina 267, Vogherese 242, Oltrepò 185

Girone C: Legnago 449, Union Clodiense Chioggia 413, Este 370, Calvi Noale 319, Bassano 241

Girone D: Imolese 555, Pro Sesto 393, Pistoiese 299, Tuttocuoio 171, Crema 164

Girone E: Sporting Trestina 1066, Orvietana 838, Aquila Montevarchi 792, Ghiviborgo 576, Tau Altopascio 393

Girone F: Ostiamare 725, Sammaurese 226, Maceratese 225, Fossombrone 207, Teramo 167

.Girone G: Trastevere 597, Ischia 595, COS Sarrabus Ogliastra 546, Atletico Lodigiani 232, Real Monterotondo 206

Girone H: Ferrandina 889, Nardò 550, Acerrana 319, Afragolese 269, Pompei 122

Girone I: Sancataldese 330, Ragusa 299, Paternò 202, Reggina 189, Nuova Igea Virtus 158.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

