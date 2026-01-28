Rappresentativa: il 4 febbraio test con la Roma Under 18
Un solo precedente tra la Rappresentativa Serie D e la Roma in gare ufficiali: 2-0 per i giallorossi ai quarti di finale del Torneo di Viareggio nel 2012. Tra le fila della selezione allenata all’epoca da Magrini trovava spazio un giovanissimo Edoardo Goldaniga, oggi difensore del Como in Serie A, mentre dall’altra parte avrebbero poi fatto strada i vari Romagnoli, Politano e Ciciretti.
Lista convocati (*classe 2007; ** classe 2009)
Portieri: Jacopo Della Rocca (Trastevere), Damiano Butano (Ghiviborgo)
Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Davide Alberto Costa Pisani (Pistoiese), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Christian Lupi (Trastevere), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense), Geremia Ubaldi (Sporting Trestina), Flavio Gaetano Ursino* (Paternò)
Centrocampisti: Giacomo Agogliati (Oltrepò), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Mor Kaire Ndao (Casatese), Tommaso Barbini (Orvietana), Gabriele Pio Greco (Milazzo), Mattia Penta* (Lentigione)
Attaccanti: Niccolò Felici (Ostiamare), Alessio Sorace (Martina), Mouhamadou Sall** (Nardò), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Ludovico Di Nella (Club Milano)
Staff Tecnico/Dirigenziale - Luigi Barbiero (Capo Delegazione), Ettore Pellizzari (Consulente Presidenza), Massimo Piscedda (Resp. Area Tecnica), Alberto Branchesi (Coordinatore), Barbara Coscarella (Segretario), Maria Teresa Montaguti (Dirigente Accompagnatore), Giuliano Giannichedda (Allenatore), Sergio Arnosti (Allenatore in seconda), Mirko Corsi (Allenatore dei Portieri), Gianfranco Tosoni (Collaboratore tecnico), Paolo Troiani (Preparatore Atletico), Massimiliano Greggi (Medico), Andrea Bandini (Fisioterapista), Giuseppe Agrestini (Magazziniere).