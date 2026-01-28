Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Rappresentativa: il 4 febbraio test con la Roma Under 18

Dopo il successo per due a uno contro i pari età dell'Inter, la selezione di Serie D affronta un'altra big del campionato professionistico di categoria. Inizio gara ore 14 a Trigoria. Ecco tutti i convocati di Giannichedda
4 min
ROMA - A una settimana dalla vittoria contro l'Under 18 dell'Inter nel primo test ufficiale della stagione, la Rappresentativa Serie D si prepara a un altro esame importante nel percorso di avvicinamento alla 76ª edizione della Viareggio Cup. Mercoledì 4 febbraio alle ore 14 la selezione LND affronterà a Trigoria la formazione Under 18 della Roma, attualmente in vetta al campionato professionisti di categoria proprio insieme ai nerazzurri incontrati mercoledì scorso. Anche in questa occasione sono ventidue i calciatori convocati dal tecnico Giuliano Giannichedda, attesi nella sede del raduno a Pomezia alla vigilia del match contro i giallorossi. Dieci le novità rispetto al gruppo che ha battuto l’Inter: fuori momentaneamente dalle scelte del tecnico Maddalon (Varesina), Mennini (Scandicci), Manzi (Sammaurese), Scarfò (Celle Varazze), Di Lauro (Ischia), Perin (Treviso), Cavaliere (Sanremese), Jassey (ChievoVerona), Salustri (Teramo) e Sassi (Varesina), al loro posto risponderanno alla chiamata Della Rocca (Trastevere), Costa Pisani (Pistoiese), Lupi (Trastevere), Ursino (Paternò), Agogliati (Oltrepò), Barbini (Orvietana), Greco (Milazzo), Penta (Lentigione), Sall (Nardò) e Di Nella (Club Milano). Nel pomeriggio (ore 15.45) il gruppo sosterrà una sessione di allenamento presso lo stadio “F. Maniscalco” di Pomezia.

Un solo precedente tra la Rappresentativa Serie D e la Roma in gare ufficiali: 2-0 per i giallorossi ai quarti di finale del Torneo di Viareggio nel 2012. Tra le fila della selezione allenata all’epoca da Magrini trovava spazio un giovanissimo Edoardo Goldaniga, oggi difensore del Como in Serie A, mentre dall’altra parte avrebbero poi fatto strada i vari Romagnoli, Politano e Ciciretti.

 

Lista convocati (*classe 2007; ** classe 2009) 
Portieri: Jacopo Della Rocca (Trastevere), Damiano Butano (Ghiviborgo)
Difensori: Simone Meriggi (Pro Sesto), Davide Alberto Costa Pisani (Pistoiese), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Christian Lupi (Trastevere), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense), Geremia Ubaldi (Sporting Trestina), Flavio Gaetano Ursino* (Paternò)
Centrocampisti: Giacomo Agogliati (Oltrepò), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Mor Kaire Ndao (Casatese), Tommaso Barbini (Orvietana), Gabriele Pio Greco (Milazzo), Mattia Penta* (Lentigione)
Attaccanti: Niccolò Felici (Ostiamare), Alessio Sorace (Martina), Mouhamadou Sall** (Nardò), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano), Ludovico Di Nella (Club Milano) 

 

Staff Tecnico/Dirigenziale - Luigi Barbiero (Capo Delegazione), Ettore Pellizzari (Consulente Presidenza), Massimo Piscedda (Resp. Area Tecnica), Alberto Branchesi (Coordinatore), Barbara Coscarella (Segretario), Maria Teresa Montaguti (Dirigente Accompagnatore), Giuliano Giannichedda (Allenatore), Sergio Arnosti (Allenatore in seconda), Mirko Corsi (Allenatore dei Portieri), Gianfranco Tosoni (Collaboratore tecnico), Paolo Troiani (Preparatore Atletico), Massimiliano Greggi (Medico), Andrea Bandini (Fisioterapista), Giuseppe Agrestini (Magazziniere). 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

