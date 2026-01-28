Rappresentativa: il 4 febbraio test con la Roma Under 18

ROMA - A una settimana dalla vittoria contro l'Under 18 dell'Inter nel primo test ufficiale della stagione, lasi prepara a un altro esame importante nel percorso di avvicinamento alla 76ª edizione della Viareggio Cup.alle ore 14 la selezione LND affronterà ala formazione, attualmente in vetta al campionato professionisti di categoria proprio insieme ai nerazzurri incontrati mercoledì scorso. Anche in questa occasione sonoconvocati dal tecnico Giuliano, attesi nella sede del raduno aalla vigilia del match contro i giallorossi.rispetto al gruppo che ha battuto l’Inter: fuori momentaneamente dalle scelte del tecnico Maddalon (Varesina), Mennini (Scandicci), Manzi (Sammaurese), Scarfò (Celle Varazze), Di Lauro (Ischia), Perin (Treviso), Cavaliere (Sanremese), Jassey (ChievoVerona), Salustri (Teramo) e Sassi (Varesina), al loro posto risponderanno alla chiamata Della Rocca (Trastevere), Costa Pisani (Pistoiese), Lupi (Trastevere), Ursino (Paternò), Agogliati (Oltrepò), Barbini (Orvietana), Greco (Milazzo), Penta (Lentigione), Sall (Nardò) e Di Nella (Club Milano). Nel pomeriggio (ore 15.45) il gruppo sosterrà una sessione di allenamento presso lo stadio “F. Maniscalco” di Pomezia.

Un solo precedente tra la Rappresentativa Serie D e la Roma in gare ufficiali: 2-0 per i giallorossi ai quarti di finale del Torneo di Viareggio nel 2012. Tra le fila della selezione allenata all’epoca da Magrini trovava spazio un giovanissimo Edoardo Goldaniga, oggi difensore del Como in Serie A, mentre dall’altra parte avrebbero poi fatto strada i vari Romagnoli, Politano e Ciciretti.